Bylo oznámeno, že Tottenham Hotspur nebo Everton mohou využít zjevné potřeby Atalanty prodat brankáře Pierluigi Giulini.

Atalanta se v posledních letech etablovala jako pravidelný uchazeč o umístění v Lize mistrů v italské lize. Navzdory pravděpodobnosti porazili nad svou váhu. Nyní, když tolik italských gigantů prošlo přechodnou fází, by mohli být skutečnými uchazeči o titul s několika vylepšeními svého týmu.

Jednou z těchto změn, kterou nedávno viděli, byl brankář Juan Musso z Udinese. Argentinec byl v uplynulých třech sezónách spolehlivým brankářem Udinese a účastnil se více než 100 zápasů. Nyní se přestěhoval do Atalanty, kterou považuje za povýšení na Gollini.

To by nutně nešlo dobře s Italem, který byl v posledních několika sezónách jejich hlavní volbou v brance. Je mu teprve 26 let a bude mít pocit, že zajišťuje stejný druh pravidelnosti, jaký měl od doby, kdy v roce 2018 trvale přestoupil z Aston Villa do Atalanty.

Taková touha by ho mohla přimět k návratu do Anglie. Stejně jako jeho předchozí klub bude nyní místo mistrovství v Premier League.

ke mě tržní převodTottenham a Everton patří mezi kluby čekající na Giuliniho.

Hugo Lloris vstupuje do posledního roku své smlouvy s Tottenhamem, který bude možná muset vyplatit. Existuje šance, že kapitán klubu obnoví svůj kontrakt, ale v určitém okamžiku bude zapotřebí dlouhodobá volba.

Zajímavě, Spurs údajně měli zájem o Goliniho loni v létě.

Pokud jde o Everton, v minulé sezóně si půjčili Robina Olsena. Šance na to, že se tento krok stane trvalou, se však vytratily. Pro Jordan Pickford je tedy nutná nová konkurence.

Uvidíme, jestli bude Giulini v každém klubu jedničkou. Měl by však dostat svůj spravedlivý podíl na příležitostech v obou destinacích.

Alternativně by bývalý hráč akademie Manchester United mohl zůstat v Itálii. Tam o něj projevily zájem dva soupeřící týmy: Milán a Inter a Řím a Lazio.

Doposud neexistovaly žádné konkrétní nabídky pro italský mezinárodní šampionát s jedním šampionátem. Ale Atalanta bude poslouchat každého, kdo přijde, ať už z Anglie nebo z jejich země.

Tottenham a Everton bojují o útočníka

Na druhém konci pole soupeří Tottenham a Everton o útočníka České republiky Patricka Szka.

Útočník Bayeru Leverkusen Schick v loňské sezóně vstřelil v bundesligě 13 gólů a na evropské mistrovství navázal dalšími pěti, Česká republika se dostala do čtvrtfinále. Jejich kariéru ukončilo Dánsko, ale 25letý hráč se svým vystoupením dostal do výkladní skříně.

Nový trenér pro Toffees Rafa Benitez sleduje hráče, zejména s ohledem na vazby Dominica Calvert-Lewina na Manchester United a Arsenal.

Ale Tottenham je nyní v bitvě, protože mají své vlastní obavy z budoucnosti Harryho Kanea.

ke mě Gazzetta dello sport, šek by mohl stát přibližně 40 milionů eur. To by Leverkusenu přineslo zisk 12 mil. EUR po zaplacení 28 mil. EUR za útočníka loni v létě.

V tomto okamžiku zbývá zjistit, zda by Tottenham nebo Everton byli ochotni zaplatit tuto částku za potenciální podporu. Pokud se však některá z jejich hvězd pohne, česká hvězda je perfektní náhradou.

