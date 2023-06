Kdo měl COVID-19 v Ohiu roky? Hledání je zapnuté

Columbus, Ohio (WCMH) – Vědci z oblasti virologie se domnívají, že někdo v centrálním Ohiu má COVID-19 nejméně dva roky, a chtějí takového člověka najít.

Zatímco vědci věří, že neexistuje žádná hrozba pro veřejné zdraví, doufají, že tento případ obsahuje tolik potřebné odpovědi na dlouhodobou léčbu COVID.

Molekulární virolog Dr. Mark Johnson, profesor mikrobiologie na University of Missouri School of Medicine, strávil většinu své kariéry studiem HIV.

To se změnilo počátkem roku 2020, když ho zdravotničtí úředníci Missouri požádali, aby vedl státní program vzorkování odpadních vod, aby pomohl sledovat vypuknutí COVID. V té době Johnson řekl, že není k dispozici mnoho údajů o genetickém materiálu viru.

„V té době neexistoval žádný protokol pro sekvenování SARS-CoV-2 z odpadních vod, takže jsem vyvinul svůj vlastní,“ řekl Johnson.

Jak se virus vyvinul do různých variant, jako je Delta a Omicron, sekvenování jeho genetického materiálu pomohlo určit, které kmeny byly v různých oblastech převládající. Tehdy Johnson objevil to, co nazývá „šifrované“ nebo „krypto“ kmeny.

„(Kryptici) mají určité vzorce; existují určité mutace, které se pravidelně hromadí a které nejsou v cirkulujících kmenech,“ řekl Johnson.

Johnson zjistil, že tyto unikátní verze viru zůstanou chvíli v jediném kanalizačním systému a najednou zmizí. Zpočátku nemohl pochopit, proč tyto mutantní sekvence nejsou rozšířené, dokonce i v hustě obydlených oblastech, jako je New York City.

„Myslel jsem si, že to pochází od krys, jednoduše proto, že mě nic jiného nenapadlo – měli dost hmoty v septiku, aby se nehýbali,“ řekl Johnson. „Otestovali jsme více potkaních výkalů, než si pamatuji.“

Fekální testy na myších byly negativní.

Jak se sekvence stala běžnější v septických systémech po celých Spojených státech, Johnson začal hledat veřejně dostupná data. Záhadná přítomnost ve Wisconsinu vedla k dalšímu Johnsonovu objevu: Tyto sekvence mohou souviset pouze s jednou osobou.

„Začínáme ji vystopovat,“ řekl Johnson. „Takže jsme začali v hlavním zpracovatelském závodě s více než 100 000 lidmi a zkontrolovali jsme všechny linky. A všechny, pouze jedna z linek má rodokmen. A tak budeme pokračovat – kontrolujeme … všechny části webu, najdeme – sledujeme to, dokud se nedostaneme ke vstupnímu otvoru 1. Ve skutečnosti tento průlez vytvářel odpad pouze z jednoho místa, z firmy (tedy) s asi 30 zaměstnanci.“

Johnson řekl, že dráha se ochladila poté, co dvě třetiny zaměstnanců společnosti ve Wisconsinu souhlasily s tím, že budou testovány na COVID pomocí nosních výtěrů, a všechny testy vyšly negativní. Zatímco on a jeho kolegové strávili měsíce studiem skrytého kmene a získáním souhlasu s odběrem vzorků stolice od zaměstnanců, kmen zmizel.

„Nevíme proč,“ řekl Johnson. „Buď opustili práci, nebo se zlepšili, nebo jsou v remisi – nevíme. Ale stále to sledujeme. A už jsme od společnosti začali sbírat vzorky stolice.“

Letos na jaře Johnson našel dalšího černého pasažéra v kanalizaci v Columbusu. Řekl, že stejná sekvence se objevila ve Washington Court House a má kmen, který předchází variantě Delta, kmen nejrozšířenější v létě 2021.

Johnson se domnívá, že to naznačuje, že někdo je nositelem viru COVID déle než dva roky. Jde tak daleko, že předpovídá, že tato osoba žije v Columbusu a chodí obchodně do washingtonského soudu.

„Jen vím, že stříkají pravidelně v obou stodolách ve stejný den,“ řekl Johnson.

Výzkumník doufá, že sdílením tohoto příběhu tento člověk vykročí vpřed, aby mu pomohl odpovědět na spoustu důležitých otázek.

„Kolik případů je takových? Jaké jsou jejich příznaky? Je to – souvisí to s dlouhým COVIDem?“ řekl Johnson. „Je spousta lidí, kteří měli COVID a nikdy se z toho skutečně nedostali, a my nevíme proč. Většina z nich pravděpodobně nejsou chronické infekce, ale někteří mohou být, což by bylo vlastně dobré, protože tohle je teoreticky léčitelné a ve skutečnosti se zlepšují.“ „.

Johnson zdůraznil, že to nepředstavuje hrozbu pro veřejné zdraví a vysvětlil, že virus se stane neaktivním, jakmile projde trávicím systémem.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví v Ohiu uvedl, že zdravotníci nejsou zcela přesvědčeni, že skrytý kmen je spojen pouze s jednou osobou, ale nezkoumají to, protože nepředstavuje žádnou hrozbu pro veřejné zdraví.

Pokud často jezdíte na kole mezi Columbusem a Washington Court House, můžete Johnsonovi poslat e-mail na adresu [email protected].