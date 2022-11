Škoda se zaměřila na ziskovost nad objemy, řekl generální ředitel E15, Auto News a ET Auto

Česká automobilka Škoda Autočást koncernu Volkswagense stále snaží prodávat alespoň 1 milion vozů ročně, ale zaměřuje se na ziskovost při vyšších objemech, uvedl v pondělí generální ředitel společnosti.

Globální dodávky Škody, a Největší exportér v ČR Jeden z lídrů v ekonomice se v roce 2021 meziročně propadl o 12,6 % na 878 200 vozů, přičemž globální dodávky čipů a dalších dílů brzdí výrobu.

„Předtím se spekulovalo o tom, zda má Škoda cílit na prodej 1,5 nebo 2 milionů vozů ročně. Naším cílem je překonat milionovou hranici a překročíme ji, ale v současné situaci je ziskovost důležitější než samotný objem,“ generální ředitel Klaus Zellmer to řekl listu E15 Daily Telegraph v rozhovoru, jehož část byla zveřejněna v pondělí.

Stejně jako ostatní automobilky i Škoda operuje s velkým množstvím nedodělků, které udržují výrobu na kapacitě.

Potýká se ale také se známkami zpomalení spotřebitelských výdajů, které by mohly poškodit tržby.

„Inflace, energetická krize a všechny výzvy, které vyvstávají na povrch, budou mít významný dopad na spotřebitele a podniky,“ řekl s tím, že první polovina příštího roku zůstane přijatelná kvůli nedodělkům.

„Druhá polovina roku ale bude z ekonomického hlediska náročnější,“ uvedl.

E15 uvedl, že Škoda se také připravuje na scénáře, kdy by byly omezeny nebo zastaveny dodávky plynu do průmyslu, v takovém případě by automobilka mohla zkrátit šestidenní obchodní týdny na polovinu nebo se zaměřit spotřeba plynu Na části výroby, které se bez nich neobejdou, jako je lakovna.

