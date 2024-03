Schválený plán na obnovu „Svatého grálu“ z vraků lodí obsahujících poklad v hodnotě miliard dolarů během 3 století poté, co se loď potopila

Po více než třech staletích legend San Jose Galleon Potopil se u pobřeží Kolumbie naložený zlatem, stříbrem a smaragdy a země oficiálně schválila plán na obnovu vraku a jeho pokladů, oznámili tento týden úředníci.

Pojmenuj to „Svatý grál“ vraků lodí316 let starý vrak je kontroverzní už od doby, kdy… Objeveno v roce 2015Protože je to archeologický a ekonomický poklad v hodnotě miliard dolarů.

„Poprvé v historii byl vyvinut model pro komplexní veřejnou správu archeologického naleziště a majetku kulturního významu, chráněného předpisy a veřejným posláním,“ kolumbijská vláda Řekl to v tiskové zprávě Úterý.

Kliknutím sem zobrazíte související média. Kliknutím rozbalíte



Představitelé uvedli, že Kolumbie investuje více než 1 milion dolarů do procesu obnovy, který by měl začít příští měsíc.

Agentuře AFP to minulý měsíc řekl ministr kultury Juan David Correa Bude to podvodní robot SenAby získal část své odměny.

Španělská loď San Jose Galleon se potopila v Karibiku v roce 1708 po bitvě s Brity. Nová data naznačují, že tyto vraky by mohly odhalit historii hurikánů v regionu. Samuel Scott



Mezi dubnem a květnem bude robot extrahovat některé předměty z „paluby plachetnice“, aby viděl, „jak se zhmotňují, když vyjdou (z vody), a aby pochopil, co můžeme udělat“, abychom získali zbytek pokladů. . řekl Correa.

Robot bude pracovat v hloubce 600 metrů, aby odstranil předměty, jako je keramika, kusy dřeva a mušle, „bez úpravy nebo poškození trosek,“ řekl Correa agentuře AFP na palubě velkého námořního plavidla.

Místo mise je udržováno v tajnosti, aby bylo chráněno to, co je vnímáno Jeden z největších archeologických objevů V historii zlomyslných hledačů pokladů.

San José Galleon byla ve vlastnictví španělské koruny, když byla potopena britským námořnictvem poblíž Cartageny v roce 1708. Přežilo jen několik z jejích 600 členů posádky.

Loď se vracela z Nového světa na dvůr španělského krále Filipa V. naložená poklady, jako jsou smaragdové truhly a asi 200 tun zlatých mincí.

Před Kolumbií Svůj objev oznámil v roce 2015Které hledači pokladů dlouho hledali.

Kampaň na zahájení obnovy vraku přichází v době, kdy probíhá případ před Stálým arbitrážním soudem OSN mezi Kolumbií a záchrannou společností Sea Search Armada se sídlem v USA – která tvrdí, že vrak našla poprvé za více než 40 let.

V červnu 2022 Kolumbie uvedla, že dálkově ovládané vozidlo dosáhlo hloubky 900 metrů pod hladinou oceánu. Nové fotky vraku.

Video ukázalo dosud nejlepší pohled na poklad na palubě San Jose, včetně zlatých slitků, mincí, děl vyrobených v Seville v roce 1655 a neporušené čínské večeře.



Zlaté mince nalezené ve staletých vrakech lodí u Kolumbie

Agentura Reuters tehdy uvedla, že dálkově ovládané vozidlo objevilo v oblasti také další dva vraky lodí, včetně plachetnice, o níž se předpokládá, že je stará téměř dvě století.