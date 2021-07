Vystaveno na výstavě nového národního muzea v České republice 20. století

Pozorovatelé Národního muzea tvrdí, že vytvoření komplexní výstavy moderní historie v českém regionu trvalo osm let.

Návštěvníci nejprve vstoupí do místnosti s jedinou obří 360stupňovou obrazovkou. Ředitel Národního muzea Michael Muka pro Českou televizi řekl, že od roku 1914 do vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 doprovázela širokou škálu zvuků a otřesů podlahy video shrnutí české historie.

„Tato místnost zachycuje nejdůležitější okamžiky dvacátého století za 7 minut. Je to skvělý úvod do výstavy.“

Po videoprezentaci vstupují diváci do zákopů první světové války, metaforického konce devatenáctého století a konfliktů, které vedly k založení Československé republiky v roce 1918.

Na výstavě jsou vystaveny tisíce objektů, které postupně sledují různé politické, vojenské a sociální události, které se v českém regionu odehrály. Návštěvníkům jsou představeny ikonické stroje, umělecká díla, uniformy, tanky, kostýmy a dokonce medaile, které nosil arcibiskup Ferdinand v den masakru v Sarajevu. Pro ty, kteří si chtějí udělat představu o tom, jaký byl normální život v minulosti, existují také skutečné koníčky současných kuchyní a obytných prostor.

Michael Luke říká, že výběr obsahu výstavy je pro kurátory jedním z nejobtížnějších úkolů.

„Je to velmi komplikované. Dvacáté století je jistě složité, ale od té doby jsme měli tolik artefaktů, že jejich vyjádření vyžaduje desetinásobek tohoto prostoru. Snažili jsme se však do prostoru, který jsme měl. “

Ústředním tématem výstavy je zkoumání osobní svobody jednotlivce a toho, jak byla omezena nebo rozšířena během různých režimových změn a ekonomických změn dvacátého století.

Když návštěvníci procházejí sály budovy, v níž kdysi sídlilo Československé federální shromáždění, potkají také mnoho zaměřených úseků. Například téma kufru spojuje dopravu holocaustu s poválečnými i postkomunistickými éry vynucenými osadami.

Děti budou mít také příležitost navštívit speciální historickou hernu, která je vyzývá, aby si vyzkoušely několik her a zjistily, jak se změnily v průběhu dvacátého století.

Ti, kteří se chtějí ohlédnout za historií, mohou navštívit výstavu Sun Kings ve starověkém Egyptě ve staré budově vedle Národního muzea, která byla prodloužena do konce září.