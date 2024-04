Šalamounovy ostrovy: Volby v Tichomoří pečlivě sledovány Čínou a Západem

„Každá vláda, která poté převezme moc, musí dělat to, co chtějí lidé na Šalamounových ostrovech,“ řekl: „Chceme vůdce, kteří se starají o naše potřeby.“

To spustilo velký poplach pro Austrálii a její další tichomořské sousedy. V jednu chvíli se hovořilo o tom, že by smlouva mohla umožnit zřízení čínské námořní základny v tichomořské oblasti ovládané USA, což Sogavare popíral.

Jeho političtí oponenti však kritizovali jeho blízkost k Číně a zpochybňovali, zda je to pro národ nejlepší cesta. Někteří uvedli, že kdyby získali moc, přehodnotili by bezpečnostní dohodu s Čínou, jiní říkají, že by raději spolupracovali s tradičními západními partnery, jako je Austrálie.

Někteří politici také tvrdili, že Peking se vměšoval do voleb, a někteří výzkumníci poukázali na to, jak se to stalo Čínská ambasáda předala dárky Rybářské sítě, nože, vodní nádrže a solární lampy byly dodány do hlavní provincie Malaita, několik dní před hlasováním.