Podle Mezinárodního měnového fondu se britská ekonomika v roce 2023 sníží o 0,3 %.

Úsilí kancléře Jeremyho Hunta oživit britskou ekonomiku letos nestačilo na to, aby ji zvedlo ze dna globální ligové tabulky, podle prognóz zveřejněných v pondělí Mezinárodním měnovým fondem.

Ve své zprávě World Economic Outlook dvakrát ročně fond předpověděl, že britská ekonomika v roce 2023 poklesne o 0,3 procenta, a to i po výrazném zlepšení oproti očekávání poklesu o 0,6 procenta v lednu.

S horším výhledem, než Hunt očekával, dokonce i ve střednědobém horizontu, projekce MMF ukázaly, že Spojené království brzy nedodrží dvě klíčová fiskální pravidla – nízké zatížení veřejného dluhu a půjčky pod 3 % HDP do roku 2028.

Očekávalo se, že ze všech ostatních velkých vyspělých zemí poklesne pouze Německo, přičemž výkon v největší evropské ekonomice by měl letos klesnout o 0,1 procenta.

Očekávalo se, že některé malé evropské ekonomiky si letos povedou hůř než Spojené království, protože v loňském roce více trpěly vyššími velkoobchodními cenami plynu.

Patřily mezi ně Švédsko, Česká republika a Estonsko, Mezinárodní měnový fond však letos očekával rozšíření těchto tří, protože jejich hlavní problémy se objevily na konci roku 2022.

Ve srovnání čtvrtého čtvrtletí roku 2023 s předchozím rokem, včetně výkonu pouze v roce 2023, se očekávalo, že britská ekonomika poklesne o 0,4 procenta, což je horší než kterákoli jiná vyspělá ekonomika kromě Dánska.

Ruská prognóza růstu 0,7 procenta v roce 2023 byla silnější než prognóza Británie, ale na rozdíl od ledna Mezinárodní měnový fond Spojené království nekritizoval. Pierre-Olivier Gourenchas, hlavní ekonom fondu, jej seskupuje s eurozónou jako oblast světa, kde se „koncentruje zpomalení“.

Hunt se tento týden zúčastní jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve Washingtonu DC, kde se chystá zopakovat svůj názor, že „ustupující se mýlí a optimisté mají pravdu“ o ekonomických vyhlídkách Spojeného království.

Prognózy fondu tento názor nepodporují. S odkazem na nedávné bankovní turbulence analytici MMF poznamenali, že krize po loňském „minirozpočtu“ kancléře Kwasi Kwartinga byla příkladem „významných slabin“. [that] Existuje mezi bankami i nebankovními subjekty po celém světě.

Hunt se setká s dalšími ministry financí a guvernéry centrálních bank v době, kdy doufá, že se Spojené království bude držet nízko.

Na posledním zasedání fondu v říjnu 2022 byl Kwarteng nucen odpovědět na otázky kolegů o rizicích nákazy z krize vyvolané jeho oznámením o nefinancovaných 45 miliardách liber na snížení daní.

Hunt si z údajů MMF vezme určité ujištění. Po projekci letošního poklesu o 0,3 procenta očekává v roce 2024 růst o 1 procento a do roku 2028 vzroste na 1,5 procenta.

Tyto prognózy však byly mnohem slabší než ty, které učinil Úřad pro rozpočtovou odpovědnost, finanční hlídací pes, který podpořil rozpočet z minulého měsíce.

Střízlivější prognózy MMF se promítly i do jeho fiskálních prognóz, které do roku 2028 vykázaly deficit 3,7 procenta HDP oproti prognóze Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost, která by klesla na 1,7 procenta HDP.

To by posunulo půjčky nad Huntův závazek udržet je pod 3 procenty HDP.

Zvýšené půjčky v projekcích MMF by zastavily snižování zátěže veřejného dluhu. Namísto poklesu čistého dluhu veřejného sektoru v poměru k HDP do let 2027-28 MMF očekává, že se čisté dluhové zatížení – měřeno mírně odlišně – stabilizuje nad 100 procenty HDP.