S blížícím se víkendem se případy Covid v LA blíží čtyřměsíčnímu maximu – uzávěrka

Před víkendem 4. července Los Angeles Okres dnes hlásí 6529 denně Koronavirové onemocnění Počet infekcí, které jsou téměř nejvyšší v kraji od začátku února. Vyšší je pouze 7 209 registrovaných 31. května.

Denní počty nakažených mohou stoupat, řekla začátkem tohoto týdne ředitelka veřejného zdraví okresu Los Angeles Barbara Ferrerová, ale dnešní číslo plus pozitivní test, který se za něco málo přes dva týdny téměř zdvojnásobil, zřejmě naznačuje opak.

V úterý 14. června měl Los Angeles pozitivní test 6,5 %. Dnes je sazba 12,9 %. To je obrovský skok na číslo, které je nejen procentem z celkového počtu testů, ale také 7denním průměrem.

Mezitím se počet pacientů s COVID-19 v nemocnicích okresu Los Angeles podle posledních čísel státu zvýšil o 32 na 779. Z těchto pacientů bylo 77 léčeno na jednotce intenzivní péče, o den dříve to bylo 68.

Ferrer v úterý dozorčí radě řekl, že zatímco za poslední týden měly nemocnice průměrně 720 pacientů denně, což je 16% nárůst oproti předchozímu týdnu, míra nově přijatých pacientů již klesla.

Podle Ferrera je průměrný denní počet nově přijatých Covid 6,6 na 100 000 obyvatel, což je pokles ze 7,3 na 100 000 před týdnem. Jednalo se o první pokles této sazby za posledních několik týdnů.

Míra je bedlivě sledována, protože pokud kraj dosáhne 10 nových denních vstupů na 100 000 obyvatel, přesune se do kategorie „vysoké“ virové aktivity, jak je definováno americkým centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Pokud kraj zůstane ve vysoké kategorii dva po sobě jdoucí týdny, úředníci znovu zavedou povinné nošení vnitřní masky.

Zdravotníci původně odhadovali, že kraj by se mohl dostat do vysoké kategorie do konce června, ale s tempem zpomalujícího se přijímání nových příjemců byl odhad posunut minulý týden na polovinu července. V úterý Ferrer řekl, že pokud bude současné tempo pokračovat, kraj se do vysoké kategorie dostane až na konci července.

Existují však dva typy divokých karet.

První je zvýšit šíření těch nejpřenosnějších Bakalář 5 a bakalář 4 Omicron varianty, o kterých se také předpokládá, že jsou lepší při vyhýbání se imunitě udělené vakcínami a/nebo předchozími infekcemi.

Zatímco počet případů identifikovaných pro každou variantu v Los Angeles je velmi malý, počet pozitivních vzorků genomicky sekvenovaných k identifikaci kauzálního kmene Covid.

Podle údajů CDC BA.5 a BA.4 reprezentovat nyní Většina nových případů zaznamenaných minulý týden je v USA a také Konkrétněji V oblasti tří států Kalifornie, Arizona a Nevada.

Druhá divoká karta je příští víkend.

V prohlášení v úterý odpoledne Ferrer vyzval obyvatele, aby byli ostražití ohledně šíření viru po celé zemi. 4.červencepředevším očkováním.

„Obyvatelé mohou také snížit šanci na nákazu nebo šíření Covid-19 nošením roušky a testováním doma před shromážděními a akcemi uvnitř budov,“ řekla. „Pokud má někdo pozitivní test nebo se cítí nemocný, měl by se držet dál od ostatních, aby nenakazil ostatní. Při oslavě tohoto víkendu se pokusme přijmout opatření, která ochrání naše přátele, rodinu a spolupracovníky, kteří mohou být vystaveni zvýšenému riziku.“ .“