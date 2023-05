Kámen ve tvaru knihy vyfotografovaný na Marsu

Cílem mise je odhalit jakýkoli život, který by mohl existovat na Marsu, získat jasnější představu o klimatických podmínkách na Rudé planetě a o tom, zda by mohla udržet lidský život nebo dokonce umožnit lidstvu vybudovat na určitých oblastech Marsu struktury, které by mohly. člověk. život uměle.