5. května 1937 – 10. prosince 2021

standardní reklamy Richard A. Little Falls, Čech, zemřel ve věku 84 let 10. prosince 2021 v nemocnici St Cloud v České republice. Pohřeb křesťanů pod vedením otce Jimmyho Josepha se uskuteční ve středu 15. prosince 2021 v 11:00 v katolickém kostele sv. Stanislava v Sophiski. Pohřben bude na hřbitově u kostela. Navštivte pohřební službu Emblom Brenny v Little Falls v úterý 14. prosince 2021 od 16:00 – 19:00 a znovu ve středu od 9:30 – 10:30.

Richard se narodil 5. května 1937 ve Frank a Esther (Jenny) Czech Little Falls. Oženil se 21. září 1964 v Hardingu se svou milovanou Mary Lou Johnsonovou. Richard celý život pracoval jako sušák. Bavilo ho rybaření, jízda na sněžných skútrech, jízda na tříkolce a pozorování ptáků. Bude velmi chybět rodině, přátelům a všem, kdo ho znají.

Po Richardovi zůstala jeho milovaná manželka, 57 let, Mary Lou z Little Falls; Sourozenci, Louis (Dolores) Check of Little Falls, tenis f. Kontrola Little Falls, Duan (Joan) Kontrola Little Falls a neteří a synovců. Richarda předběhli jeho rodiče.

Památník má přednost před rodinou.