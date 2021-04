Společnosti Fintech a nevládní organizace zahajují nový tlak na bezuhlíkové kryptoměny

Ne všechny kryptoměny jsou konstruovány stejným způsobem. Cílem nové dohody je však úplná dekarbonizace … [+] Tvorba. STRF / STAR MAX / IPx



Kryptoměny obvykle nejsou spojeny s ohleduplností k životnímu prostředí. Ve skutečnosti výstupy emisí bitcoinů, které soupeří s těmi v některých zemích a dokonce hrozí, že budou bránit klimatickým opatřením, přispěly k potlačení těchto vyvíjejících se forem financování.

Ve světle toho tento týden koalice výzkumných skupin a soukromých společností oznámila, že sdružují zdroje s cílem úplné dekarbonizace všech kryptoměn do roku 2040.

Orgány, které návrh vypracovaly, známé jako Dohoda o kryptoměněPředpokládejme tedy, že transparentnost vložená do kryptoměn podle definice z nich dělá ideální nástroje pro získání důvěry v úsilí o dekarbonizaci. Dohoda zase vyzývá komunity kryptoměn, aby spolupracovaly na tom, aby byl průmysl kryptoměn „100% obnovitelný“.

“Tato dohoda, inspirovaná pařížskou klimatickou dohodou, spojuje kryptoměnový průmysl a fintech technologie s cílem vybudovat udržitelnou budoucnost globálního financování,” uvedly skupiny ve společném prohlášení.

Skupiny doufají, že pokud bude toto úsilí úspěšné, přiláká nové zákazníky k používání kryptoměn a zajistí pozici digitálních měn na hlavních světových finančních trzích.

Úplný průmyslový přístup

Iniciativu podporuje Rámcová úmluva OSN o změně klimatu„Neziskovými subjekty pro energetický výzkum Elektrická síť A Institut Rocky MountainA dobře Aliance pro inovativní organizaci„Které kampaně aktualizují finanční systémy. Signatáři dohody sahají od firmy Coinshares pro investování do digitálních aktiv až po francouzskou společnost Engie.

Jules Kortenhorst, generální ředitel Rocky Mountain Institute, pro Forbes.com řekl, proč je dohoda tak důležitá.

„Role finančních služeb při prosazování transformační změny k budoucnosti s nulovými emisemi a 100% obnovitelnosti dosáhla kritického bodu,“ uvedl Kortenhorst. „Ale jedna organizace sama o sobě nemůže ovlivnit požadovanou úroveň změn – vyžaduje celopodnikovou alianci.“

„Dosáhli jsme bodu obratu, protože kryptoměna získala trvalou pozici v globálních financích,“ pokračoval. “Kryptografie nyní také hraje vedoucí roli při budování udržitelnější a škálovatelné budoucnosti globálního financování v čistě nulové ekonomice.”

Walter Cook, generální ředitel společnosti Energy Web, trval na tom, že všechny ingredience nezbytné k dekarbonizaci kryptoměny jsou již zavedeny: chybí zde kolektivní akce.

„Máme technologická řešení potřebná k dekarbonizaci blockchainů,“ řekl Cook. „Toto odvětví postrádá – a to, co potřebuje – je soustředěné úsilí. Dohoda spojuje správné nástroje a celkovou strukturu potřebnou k dosažení našich cílů a doufáme, že uznání našich globálních příznivců inspiruje ostatní, aby se připojili k formování našeho budoucnost obnovitelné energie. “

Jedna z těchto věcí není jako druhá

Těžba bitcoinů vygenerovala miliony tun emisí uhlíku díky konsenzuálnímu mechanismu „proof of work“ pro ověřování transakcí a těžbě nových tokenů. To způsobilo, že bitcoinoví horníci účinně bojovali proti válce s ubývajícími odměnami rozmístěním více energeticky náročných kruhů, aby potlačili jejich počet. Čínští vědci tento týden odhalili, že do roku 2024 by těžba bitcoinů mohla být zodpovědná za 130 milionů tun uhlíkových emisí ročně – zhruba stejně jako v České republice.

Ale ne každá kryptoměna spoléhá na mechanismus proof-of-work: například mechanismy proof-of-stake se spoléhají spíše na vlastnictví mincí než na výpočetní sílu, což znamená, že mohou být energeticky efektivnější. Dohoda navrhuje podpořit vývoj a investice do kryptoměn na základě těchto mechanismů. Tento mechanismus je druhou nejpopulárnější kryptoměnou, kterou je Ethereum. Přesunout do„Ve snaze výrazně snížit jejich emise.

I v případě mechanismů proof-of-working, jako je bitcoin, dohoda uvádí, že je možné udělat více pro snížení emisí, počínaje pokusem „využít transparentnost samotných blockchainů k určení, nakolik jsou sítě plně podporovány obnovitelnými zdroji“. To by mohlo pomoci usnadnit přeměnu těchto systémů na zdroje s nízkým nebo žádným obsahem uhlíku.

Dohoda zdůrazňuje, že plán nemá za cíl ředit stávající kryptoměny nebo vytvářet „zelené“ měny výměnou za „zelené“ měny. “Chceme kryptoměny jako BTC.” [bitcoin] A ETH [Ethereum] Zůstává stoprocentně zastupitelný. “Jinými slovy, skutečnost, že tokeny kryptoměny si zachovávají stejnou hodnotu bez ohledu na to, kdo je vlastní nebo jakou mají historii, je jednou z jeho hlavních výhod.

Nigel Topping, dlouholetý zastánce podnikatelských iniciativ bez uhlíku ve Velké Británii a britských opatřeních na vysoké úrovni v oblasti klimatu na letošním summitu Organizace spojených národů COP26, uvedl o dohodě: „Kromě naléhavého odstranění budoucích emisí je toto odvětví jedinečným způsobem povaha blockchainu sama o sobě umožňuje historickou transparentnost na úrovni systému, díky čemuž je dluh z emisí kryptoměny vyspělým cílem řešení pro odstraňování CO2. “

“Je to jedinečná příležitost očistit minulost na veřejnosti, odmítnout budoucí emise a posunout hranice vedení v oblasti klimatu,” dodal.