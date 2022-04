Nepohodlné video Will Smith + Jada Pinkett Smith se znovu vynoří

Nepříjemný okamžik mezi Willem Smithem a Jadou Pinkett Smith, který byl zachycen na Instagramu Live, se znovu objevil online a vyvolává pozdvižení.

Ve videu, které se rozběhlo redditPinkett Smith natočí kameru na svého nic netušícího manžela a zeptá se ho na nadcházejícího hosta ve svém podcastu, diskuze u červeného stolu.

Smith se zdá být nešťastný, když se náhle ocitl na internetu. Místo toho, aby odpověděla na její otázku o léčitelce Esther Perel, odpověděla král Richard Hvězda vyjadřuje svou nespokojenost.

„Řekl bych, že mě nezačněte střílet, aniž byste se zeptali,“ říká v klipu.

Odpověděla: „Ester, pojď nám znovu pomoct, prosím.“ „Pořád řeším hlouposti.“

Pinkett Smith se snaží udržet konverzaci na správné cestě. Její manžel ji však nevlastní.

„Moje přítomnost na sociálních sítích je můj chleba s máslem, dobře? Takže mě nemůžete jen tak využít na sociálních sítích a ne… Stojím ve svém domě. Nezačněte se převalovat,“ říká.

Pinkett Smith poté povzbuzuje fanoušky, aby poslouchali rozhovor s Beryl, která sarkasticky tvrdí, že to bylo užitečné ve vztahu páru.

„Nemůžeš říct?“ Je to na mrtvém bodě.

Podívejte se na podnětný moment níže:

Přestože se video zobrazuje bez data, NEWSWEEK Zprávy Perel byl hostem diskuze u červeného stolu v roce 2019.

Instagram Live přiměl fanoušky přemýšlet o vztahu páru online.

Mnoho kritiků tvrdí, že Pinkett Smith se v této pozici mýlil. Někteří zašli tak daleko, že ji obvinili ze šikany svého manžela.

Jeden uživatel Twitteru napsal: „Pokud sledujete Jadin klip, který nutí Willa odpovídat přímo na Instagramu, je to přímý důkaz, že je to problém.“ Když nechce reagovat, pláče [sic] Potřebují opět „pomoc“. Homie vypadá vyčerpaně, chudák.“

Další napsal: „Když Jada viděl tuhle věc na Instagramu Live, upřímně změnil celý můj pohled na Willa Smithe.“ „Předtím jsem byl jako ‚hahahaha blázen‘, ale teď se k němu cítím opravdu hrozně.“

„[I’ve] Během týdne ho měl rád, nenáviděl ho a litoval,“ napsal na Twitteru další uživatel.

Podívejte se na tyto a další reakce níže:

Krátký klip se znovu objevil po Smithově kontroverzním chování na udílení cen Akademie 2022.

Vyšel na pódium a udeřil Chrise Rocka do obličeje poté, co se mu komik posmíval za to, že při předávání ceny oholil hlavu Pinkett Smithové.

Smith má od té doby zakázáno účastnit se udílení Oscar na 10 let.

