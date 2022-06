Rage Against the Machine ‚Disgusted‘ od Scotus Rowe v. Wade Cancellation

Vztek proti stroji, „hnus“ ze současného vývoje událostí, Ukažte jim tvrdou podporu pro reprodukční práva v pátek (24. června). Toho dne Nejvyšší soud USA zrušil ústavní právo Američanů na potrat, které zastával poslední půlstoletí.

Od té doby toto právo existuje Raw vs. Wade Rozhodnutí padlo v roce 1973, téměř dvě desetiletí předtím, než se v Los Angeles v roce 1991 zformovala rap rocková kapela vedená Zackem de la Rochou a Tomem Morellom. Kapela vydala svůj klasický debut, Vztek proti stroji následující rok.

Několik rockových a metalových umělců v pátek reagovalo na zprávy o kontroverzním rozhodnutí představujícím současnou většinu konzervativních soudců Nejvyššího soudu.

Hněv dává jejich peníze tam, kde mají ústa. Věnují 475,00 dolarů z předprodeje vstupenek z jejich turné, které začíná příští měsíc v East Troy, Wisconsinu a Chicagu, organizacím zabývajícím se reprodukčními právy v těchto státech.

Níže si přečtěte prohlášení kapely. Níže naleznete data nadcházejícího turné Rage. Získejte lístky tady.

Jsme znechuceni zrušením zákona Roe v. Wade a zničujícím dopadem, který bude mít na desítky milionů lidí. Více než polovina země (26 států) pravděpodobně velmi brzy, ne-li okamžitě, zakáže nebo přísně omezí potraty, což by mělo neúměrný dopad na chudé, dělnickou třídu a komunity BIPOC bez dokumentů. K dnešnímu dni naši fanoušci vybrali 475 000,00 $ z prodeje charitativních vstupenek v Alpine Valley a United Center. Tyto peníze věnujeme organizacím zabývajícím se reprodukčními právy ve Wisconsinu a Illinois. Stejně jako mnoho žen, které zorganizovaly pokročilé železnice odporu, aby zpochybnily tyto útoky na naši kolektivní reprodukční svobodu, musíme i my nadále vzdorovat.

Termíny turné Rage Against the Machine 2022

9. července – Na východ od Tróje, whisky @ the Alps

11. července – Chicago, Illinois @ United Center

12. července – Chicago, Illinois @ United Center

15. července – Ottawa, Ontario @ Bluesfest

16. července – Quebec City, Quebec @FEQ

19. července – Hamilton, Ontario @ FirstOntario Ctr

21. července – Toronto, Ontario @ Scotiabank Arena

23. července – Toronto, Ontario @ Scotiabank Arena

25. července – Buffalo, NY @ Keybank Ctr

27. července – Cleveland, Ohio @RM Fieldhouse

29. července – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

31. července – Raleigh, NC @ PNC Arena

2. srpna – Washington DC @ Capitol One Arena

3. srpna – Washington, DC u Capitol jedna

8. srpna – New York, NY @MSG

9. srpna – New York, NY @MSG

11. srpna – New York, NY @MSG

12. srpna – New York, NY @MSG

14. srpna – New York, NY @MSG

24. srpna – Edinburgh, Anglie @ Royal Highland

26. srpna – Leeds, Anglie @ Leeds

28. srpna – Reading, Anglie @Reading

30. srpna – Paříž, Francie @RockenSeine

1. září – Antverpy, Belgie @ Sportpaleis

3. září – Hannover, Německo @ Expo

5. září – Curych, Švýcarsko @ Hallenstadion

8. září – Malaga, Španělsko @ Andalusie

10. září – Madrid, Španělsko @ Mad Cool

13. září – Vídeň, Rakousko @ Stadhalle

15. září – Krakov, Polsko @Taruon Arena

17. září – Záhřeb, Chorvatsko @ Zagreb Arena

19. září – Praha, Česká republika @ O2

Termíny turné Rage Against the Machine 2023

22. února 2023 – Las Cruces, NM @ Pan American Ctr

24. února 2023 – El Paso, Texas @ Don Haskins Center

26. února 2023 – Glendale, Arizona @ Gila River Arena

28. února 2023 – Glendale, Arizona @ Gila River Arena

3. března 2023 – Oakland, CA @ Oakland Arena

5. března 2023 – Oakland, CA @ Oakland Arena

7. března 2023 – Portland, Oregon. @Moda Ctr

9. března 2023 – Tacoma, Washington @ Tacoma Dome

11. března 2023 – Vancouver, Britská Kolumbie @ Pacific Coliseum

13. března 2023 – Calgary, Alberta @saddledome

15. března 2023 – Edmonton, Alberta @ Rogers Place

17. března 2023 – Winnipeg, Manitoba @ Canada Life Ctr

19. března 2023 – Minneapolis, MN @ Target Ctr

20. března 2023 – Minneapolis, MN @ Target Ctr

22. března 2023 – Sioux Falls, SD @ Premier Ctr

28. března 2023 – Kansas City, Mo. @T-Mobile Ctr

30. března 2023 – St. Louis, Missouri @ Enterprise Ctr

1. dubna 2023 – Detroit, Michigan @ Little Caesars Arena

2. dubna 2023 – Detroit, Michigan @ Little Caesars Arena