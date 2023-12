Profesor svatého Tomáše v důchodu byl oslavován za roli ve slavném českém filmu

Winston Creslock předpokládal, že jde o běžnou tajnou operaci.

Psal se rok 1968 a americký doktorand byl v komunistickém Československu na svém disertačním výzkumu. Nebylo neobvyklé, že podezřelý český známý využil možnosti nákupu na černém trhu. Takže když muž požádal postgraduálního studenta, aby šel do „filmového klubu“, Kryslock „schoval balík 20$ bankovek“ a zamířil na schůzku.

Setkání však bylo s českým režisérem Jindrykem Polákem, který obsazoval film s názvem „Nebesti Jezdci“ nebo „Riders in the Sky“ v angličtině podle románu z roku 1964 o Češích a Slovácích, kteří bojovali s Royal Air Force (RAF). . ) ve druhé světové válce. Ukázalo se, že Chrislock byl zrcadlovým obrazem pilota RAF.

Skončilo to ve filmu, který se v průběhu desetiletí ukázal být v bývalém Československu velmi populární. V dubnu se profesor historie Univerzity svatého Tomáše v důchodu vrátil do Prahy, aby se znovu setkal s přeživšími členy obsazení, a byl obdarován a podepsán, protože film byl dříve zakázán. Byla to jeho jediná filmová role.

„Nebyl jsem moc dobrý,“ přiznal Chrislock s úsměvem.

Bylo to Pražské jaro, krátká a nádherná doba kulturní otevřenosti za železnou oponou, kdy bylo možné natočit film o Češích spolupracujících se Západem. Kryslock opustil zemi v srpnu 1968, těsně před invazí vojsk Varšavské smlouvy a měsíce před návratem pod přísnou státní kontrolu. „Bylo to nejlepších devět měsíců mého života,“ řekl o té době.

Herec náhodou

Krysluk, postgraduální student Indiana University, studoval v Československu dějiny české sociální demokracie. Netrvalo dlouho a v pivnici potkal Ivo Marise. Maris, kterou Chrislock popsal jako sladkou, ale trochu „olejovou“, si chtěla procvičit angličtinu. Krysluk si chtěl procvičit český jazyk. Maris ho také seznámila s černým trhem v regionu a jeho hladem po amerických dolarech.

Maris se také znala s Pollakem, spisovatelem a režisérem, jehož kariéra trvala desítky let a je nejlépe známý díky filmu „Cesta na konec vesmíru“ z roku 1963. Pollack nedávno dostal povolení od ministerstva kultury adaptovat román Filipa Janského, a. Čech, který sloužil v Royal Air Force během druhé světové války, do filmu.

Alice Lovejoy, profesorka a filmová historička z University of Minnesota, o Pollackovi řekla: „Byl to velmi produktivní filmař, velmi plodný filmař“, který využil kulturních změn, které začaly v roce 1963. Řekla, že rok 1968 „byl mimořádný ” ve své otevřenosti vůči… Vyprávěl příběh mladých mužů, kteří uprchli před nacistickou invazí do své země a později bojovali v britských uniformách.

Během castingu si Pollack stěžoval Maris, že je těžké najít herce, který by se podobal obrazu, který měl o skutečném pilotovi RAF. Chrislock řekl, že ukázal Maris fotku „mého dvojčete.“ Maris řekla Pollackovi, že toho muže pouze zná, a výměnou za láhev Johnnie Walker Red řekla: „Dám si ho.“

Po přijatelném testu obrazovky byl Chrislock obsazen do role „Tommyho“, skotského radisty na bombardéru Wellington. Později, poté, co se Chrislock snaží vymyslet skotský přízvuk, se Tommy stává Kanaďanem.

„Říkali: ‚Vlastně vypadáš na obrazovce lépe než naživo‘,“ řekl Chrislock.

Během následujících devíti měsíců Krysluk a jeho posádka bombardérů – tři anglicky mluvící amatéři a tři čeští a slovenští profesionální herci – natáčeli film na místech, jako je letecká základna Varšavské smlouvy a na pražském náměstí, protože připomínala anglická místa. Film měl premiéru v listopadu 1968 a hrál se pro velké davy, než jej z kin vyhnaly kulturní zátahy v květnu 1969.

Návrat jako hvězda

Po pádu komunismu na konci 80. let se film vrátil k popularitě. Krislock, který byl v té době v zemi na Fulbrightově grantu, získal kopii videa.

Pollack zemřel v roce 2003. Krislock se nemohl zúčastnit shledání obsazení v roce 2004 poté, co organizátoři nebyli schopni doručit slíbenou letenku. S nadšením proto souhlasil s návratem do Prahy během prvního dubnového týdne, kdy byl kontaktován na další shledání. Podepsal se asi 100 fanouškům a přednášel v češtině.

Když se Chrislock ohlédne po dlouhé učitelské kariéře, přiznává, že byl v té době tak trochu fascinován hereckým broukem. Dokonce se zeptal režiséra, zda má Pollack roli v jiném filmu, který by Krislock mohl hrát. řekl Pollack a jemně ho položil.

„Řekl, že jsem dostal ránu.“