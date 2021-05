Burke říká, že zdravá mysl neznamená, že bude dobrým ministrem

Kvůli pandemii koronavirů to bylo poprvé za čtyřicet pět let, co měsíc nepodstoupil operaci. Znemožnilo mu to chytit nemoc COVID-19, kterou zasáhl se svou rodinou. Potom se trochu nervózní vrátil do haly. Když jsem zapomněl, byl jsem vyděšený. Ale ukázalo se, že to bylo zapomenuto do měsíce, “řekl Burke obchodníkovi Eileen Serna.

Od té doby se vrátil do rytmu svých operací. „Od té doby jsem pracoval,“ řekl 73letý Burke. Jak dlouho můžete vykonávat toto náročné povolání? Je zcela individuální, řekl Burke: „Existují srdeční chirurgové, kteří ve věku 60 let říkají, že nemoc skončila, ale znám výjimky ze Spojených států, které operaci provedly také ve věku 80 let.“

Přiznal, že požádal svého studenta profesora Evana Neta, aby ho informoval o nutnosti přestat pracovat. Podle Burka by obecně brilantní chirurg neměl na konci své kariéry kazit jeho reputaci.

Říkával, že nejtěžší operace teprve přijde, protože to bude poslední před jeho odchodem do důchodu, ale už tomu tak není. Nejtěžší bylo, když ho jeho přátelé – herci Zlata Adamowska a Peter ětpánek – přesvědčili, aby hrál Ordinace v růžích, protože musel předstírat, že pracuje na lidském srdci, přestože lidské srdce nemá. „Takže teď říkám, že jsem měl nejtěžší operaci za sebou: když jsme s Petrem Štěpánkem podstoupili operaci srdce na hovězím masu v řetězci.“

Burke si údajně zvykl na to, že na konci června skončí jako vedoucí srdečního centra v Ústavu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM), odkud byl propuštěn vedením nemocnice. . Musím se však pacientům omluvit, protože jsem jim zařídil tolik věcí, a to teď nebudu moci udělat. „Pacienti si budou muset zvyknout, že to bude jiné,“ řekl Burke.

Loni v dubnu způsobil Pirk spolu s deseti dalšími předními lékařskými schopnostmi rozruch a řekl, že přísná opatření v boji proti koronaviru mohou mít vážné dopady na lidské zdraví a ekonomiku. Lituje, že to podepsal podle pozvánky, takže to připojí znovu.

Prohlášení bylo účinné v dubnu 2020, kdy tomu tak již bylo. Ale možná jsem v létě řekl, že podzimní vlna určitě přijde. Navíc jsem si myslel, že bude mít pandemickou chřipku. „Naštěstí se to nestalo,“ řekl Burke. Proveďte analýzu rozsahu podílu covid-19 na úmrtnosti a dopadu zanedbané péče o další smrtelná onemocnění.

Nedávno v rozhovoru pro Novinky.cz zopakoval, že vláda pandemii neřídí, a vyčítal nedostatečnou profesionalitu skupiny MeSES, jejíž ústřední postava Petr Smejkal podle Burkeho nemá diplom z epidemiologie. Burke však obdržel kritiku od některých svých kolegů za své komentáře ke koronaviru.

“Vyjadřovat se a mít pod kontrolou něco jiného je jiná věc. Na otázku jsem vyjádřil svůj názor, ale nikoho jsem nenutil, aby se svým názorem řídil. To je zásadní rozdíl,” uvedl Burke, který považuje Českou republiku mít nejdelší zavřené školy v Evropě jako zločin proti dětem.