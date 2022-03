Proč USA odmítly plán Polska vyslat na Ukrajinu bojová letadla

Americký ministr obrany Lloyd Austin řekl polskému ministru obrany, že USA „v tuto chvíli nepodporují převod stíhaček MiG-29 ukrajinským vzdušným silám,“ řekl tiskový tajemník Pentagonu, a to ani tím, že by je Polsko předalo ukrajinskému letectvu. .. Ukrajina se Spojenými státy naplní flotilu Polska nebo Polsko předá MiGy-29 do Spojených států, aby je předalo Ukrajině.

Kirby uvedl, že Austin „zdůraznil, že v tuto chvíli nepodporujeme přesun dalších bojových letounů do ukrajinského letectva, a proto si nepřejeme, aby je ani viděli v naší vazbě.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal Západ, aby získal stíhačky MiG-29, které se používaly během studené války a k jejichž používání byli vycvičeni ukrajinští piloti, aby si udrželi kontrolu nad oblohou své země, protože jsou stále pod útokem Ruska.

Spojené státy a koalice odmítly další Zelenského žádost o pomoc s vytvořením bezletové zóny nad Ukrajinou a považovaly to za krok, který by je postavil přímo proti Rusku. Ruský prezident Vladimir Putin také varoval, že bude zvažovat země zavedení bezletové zóny „účastníky vojenského konfliktu“.

S bezletovou zónou mimo stůl váží USA Výběr Poskytnout podporu ukrajinské armádě tím, že pomůžeme usnadnit dodávku polských bojových letadel na Ukrajinu. Ukázalo se však, že jde o ožehavé politické téma a logisticky složitý cíl.

O víkendu USA uvedly, že jednají s Polskem o možné dohodě, podle níž Polsko dodá Ukrajině stíhačky MiG-29 objednané Ukrajinou a poté USA dodají Polsku americké F-16.

Polsko však v úterý překvapilo Spojené státy a nabídl k publikaci Všechny její stíhačky MiG-29 přicházejí na pomoc Ukrajině v jejím boji proti Rusku — ale nejprve pošlou letadla na americkou leteckou základnu Ramstein v Německu, rovněž zemi NATO.

Americké ministerstvo obrany návrh zamítlo jako „nepřijatelný“ a považovalo ho za příliš riskantní.

„Vyhlídka na bojové letouny „k dispozici vládě USA“, které opustí základnu USA/NATO v Německu a vletí do vzdušného prostoru, o který bojuje Rusko kvůli Ukrajině, vyvolává vážné obavy pro celé NATO,“ uvedl Kirby v úterním prohlášení.

Američtí představitelé popsali problém pro CNN jako dvojí: logistický problém s dostat letadla na Ukrajinu a politický problém, jak se vyhnout eskalaci s Ruskem. Američtí představitelé označili polský plán za neschopný adekvátně řešit oba.

Členové NATO vyjádřili obavy, že poskytování bojových letounů Ukrajině – i když se to děje bilaterálně – by Rusko mohlo považovat za alianci, která se přímo zapojuje do války, uvedli diplomaté NATO pro CNN.

Polští představitelé sdělili CNN, že Polsko, člen NATO a soused Ukrajiny, se rovněž obává rizik sdílení stíhaček s Ukrajinou, protože se nechce stát stranou konfliktu a eskalovat situaci podél své hranice. .

Polský velvyslanec ve Spojených státech Marek Majerowski ve středu večer řekl, že Polsko si je „plně vědomo“ důsledků svého návrhu.

„Byli jsme vystaveni obrovskému tlaku našich spojenců a veřejného mínění i zde ve Spojených státech. Byli jsme si dobře vědomi všech technických, právních a diplomatických důsledků takového kroku, který byl samozřejmě velmi riskantní,“ uvedl zpravodaj CNN Wolf. řekl Pletzer v „Situační místnosti“.

„Proto jsme přišli s logickým a svědomitým řešením. Naši američtí partneři tento návrh odmítli, protože došli k závěru, že je příliš eskalující. No, my to chápeme a myslím, že můžeme i nadále koordinovat naše společné úsilí s našim americkým partnerům a dalším členům NATO pomáhat Ukrajincům bránit se co nejúčinněji.“

Pokud by se ruský útok rozšířil na sousední zemi NATO, mohl by explodovat článek 5 Ze zakládající smlouvy NATO vychází zásada, že útok na jednoho člena aliance je útokem na všechny členy.

Pokud by byl uplatněn článek 5, Spojené státy a další členové NATO by pak byli povinni poskytnout zdroje na ochranu členů NATO a mohli by se přímo zapojit do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem.

Diskuse pokračují

Než Kirby ve středu odpoledne oznámil, že Pentagon je ostře proti polskému návrhu, vysocí představitelé administrativy sdělili CNN, že Spojené státy pokračují v konzultacích s Polskem a dalšími spojenci NATO o možnosti poskytnout Ukrajině stíhačky.

Američtí a polští představitelé vedli „řadu rozhovorů“ od té doby, co byl Bílý dům překvapen varšavským prohlášením, řekl CNN představitel americké administrativy a dodal, že vztah mezi oběma zeměmi zůstává navzdory sporu silný.

Působí také jako americká viceprezidentka Kamala Harris cestovat do Polska Tento týden se očekává projednání případu.

Američtí představitelé také řekli CNN, že nevěří, že incident vylučuje typ dohody, která by tryskáčům umožnila dostat se na Ukrajinu.

Doposud však neexistují žádná okamžitá, zjevná řešení pro Spojené státy, jak usnadnit dodávku letadel na Ukrajinu, protože nabídka Polska byla zamítnuta.

„Myslím, že to, co vidíme, je, že polský návrh ukazuje, že existují určité složitosti, které problém představuje, pokud jde o poskytování bezpečnostních systémů. Musíme se ujistit, že to děláme správným způsobem,“ řekl ministr zahraničí Anthony Blinken. řekl ve středu novinářům na ministerstvu zahraničí.

logistické výzvy

Spojené státy daly jasně najevo, že vyslání letadel na Ukrajinu je „suverénní rozhodnutí“, které bude muset učinit Polsko, ale byly ochotny pomoci překonat výzvy.

Kromě politické bažiny existují logistické problémy související s vysláním stíhaček na Ukrajinu, aby je Spojené státy a spojenci NATO mohli nadále řešit.

„Sekretář Austin, prezident Milley a členové našeho ministerstva obrany jsou v kontaktu se svými ukrajinskými protějšky a protějšky v NATO, aby zde jasně projednali logistické výzvy,“ řekl ve středu tiskový mluvčí Bílého domu Psaki.

Psaki uvedl některé logistické a operační problémy: dostat letadla na Ukrajinu neeskalačním způsobem, možná bude muset letadla rozebrat a dát je zpět dohromady a zajistit bezpečný pohyb letadel uprostřed války.

Později to označila za „vážnou logistickou překážku“ a uvedla, že diskuse o této záležitosti pokračují.

Mezi otevřené otázky patří, jak bylo letadlo skutečně převezeno z Polska na Ukrajinu a kolik ukrajinských pilotů je k dispozici, řekl v pondělí reportérovi CNN Christianu Amanpourovi americký velvyslanec při NATO Julian Smith.

Jedna myšlenka, která se původně objevila, byla, že Ukrajinci odcestují do Polska, aby získali stíhačky a vrátili je do nebezpečného vzdušného prostoru Ukrajiny, o kterém podle amerických představitelů zůstává spor.

Ukrajina předložila koncem minulého měsíce požadovat pro MiG-29 do Polska, Slovenska a Bulharska a Zelenskij v sobotu vyzval americké zákonodárce, aby pomohli Spojeným státům přesunout stíhačky domů.

Zdá se, že některé země jsou ochotny takový krok zvážit, než Polsko nabídne vyslání vlastních MiGů-19. Američtí představitelé od středy nevylučují rozhovory s těmito třemi dalšími evropskými zeměmi, které se snaží najít způsob, jak dopravit stíhačky na Ukrajinu.

Tento příběh byl aktualizován o další informace.