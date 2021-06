Žena neprokázala, že vakcína COVID-19 z ní udělala magnet během slyšení v Ohio House

Nurse ve společnosti Ohio House on slyšel Ve čtvrtek se pokusil dokázat falešnou teorii, že po očkování vakcínou COVID-19 je člověk „zmagnetizován“.

Joanna Overholtová se pokusila nasadit si na tělo klíč a malý špendlík, aby dokázala, že se oba budou držet její kůže, i když pokus nakonec selhal. Overholt se snažil dosvědčit široce šířenou konspirační teorii Clevelandského okresního lékaře a protivakcinační aktivistky Sherry Tenpenny, která také svědkem Před Ohio zákonodárci.

“Vysvětli, proč se klíč na mě nalepil,” řekl Overholt během slyšení. Ve videu ze svého svědectví držela klíč k ní asi tři sekundy, než jej odstranila.

„Přilepilo se mi to také na krk,“ dodala, ale nedokázala to udržet. Také jsem zkusil vyrobit bobby pin hůlku, i když to také selhalo.

Overholt svědčil ve prospěch zákona o volbě vakcíny a antidiskriminačního zákona, který vydal Ohio Capital Journal Zprávy Nikdo by neměl povolit nebo vyžadovat, aby lidé očkovali vakcínu, včetně vakcíny COVID-19.

Tenpenny také zveřejnil falešná tvrzení, že vakcína může „interagovat“ s buněčnými věžemi 5G, The Washington Post zmínil.



V Centrech pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) strana Pokud jde o mýty a fakta o vakcíně, CDC říká, že vakcína vás nemůže zmagnetizovat.

CDC říká: „Příjem vakcíny COVID-19 vás neomagnetizuje, a to ani v místě očkování, které je obvykle vaše paže. Vakcíny COVID-19 neobsahují složky, které mohou v místě vpichu vytvářet elektromagnetické pole.“ “Všechny vakcíny COVID-19 neobsahují kovy, jako je železo, nikl, kobalt, lithium a slitiny vzácných zemin, ani žádné vyrobené produkty, jako je mikroelektronika, elektrody, uhlíkové nanotrubice a polovodičové nanotrubičky.”