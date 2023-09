Pro Skotsko jsem byl jedním hitem a můj debut byl jako scéna z Taken

Paul Caddis může vždy tvrdit, že je mezinárodní fotbalista, přestože hraje za Skotsko pouhé tři minuty – plus přestávka.

Vtipkoval, že jeho vzhled byl tak krátký, že se míče dotkl pouze třikrát, každý dvakrát vhazoval.

Paul Kadis debutoval jako náhradník v Praze v březnu 2016

Obránce se účastnil mnoha týmů, ale objevil se pouze jednou

Řekl, že setkání s týmem bylo jako scéna z filmu Taken

Ale jeho jediným kloboukem byla nezapomenutelná vzpomínka, děsivá zkouška.

Gordon Strachan povolal svého bývalého keltského chráněnce, když byl v Birminghamu a připravoval se na kandidaturu ve volbách v roce 2016 jaro Mezinárodní přestávka v Marbelle cvičení tábor.

Místo toho nastoupil proti České republice ve svém pátém povolání k týmu, což nakonec vedlo k hrací době.

Ale Caddis si myslel, že jde do děsivé filmové zápletky s Liamem Neesonem, když to udělal potkal S národním týmem v Praze.

A on řekl Pod Kushem Podcast: „Bylo to jako něco z Taken.

„Přišel jsem a byl trénink, takže tam nebyl žádný štáb, který by mě vyzvedl, místo toho poslali Čecha.

„Přišel ke mně a řekl: ‚Hej, pojď se mnou.‘ Říkal jsem si: ‚Kam sem sakra jdu?'“

„V první scéně Taken byli v Paříži a byli odváženi pryč – vzal mě všemi těmi tunely, dokud jsem se konečně někam nedostal.“ auto Na zadní straně a dům. Napsal jsem své madam: „Poslouchej, jestli tady zemřeš, jsem to já.“ milovat Vy‘.

„Myslel jsem, že hra je u konce.

„Ale nakonec jsem se dostal do hotelu a hrál a pokračoval jsem posledních čtyři nebo šest minut.

„Bylo to neuvěřitelné. I když to bylo jen na krátkou dobu, hrál jsem za svou zemi a za ty čtyři minuty jsem byl v té době jedním z nejlepších hráčů Skotska. To jsem si říkal.“

Ale Caddis věří, že muž, který mu dal jeho samotářskou čepici, ho neměl rád, a tvrdí, že ho obtěžoval tři roky v Hoops.

Brzy ale poznal, že to byla od dělníka tvrdá láska.

Vysvětlil: „Bylo podivnýPokud tě nemiluje, nemiluje tě.

„Napadl mě, ale dal mi debut, zavolal mi a hrál jsem pod ním ve Skotsku, takže to pro mě bylo skvělé – kromě toho.“ šikanování Já celé ty roky!“

Ale bez ohledu na to je Caddis stále neuvěřitelně hrdý na svou národní službu – i když je po jeho velké chvíli také konec.

Caddis také dostal od svého mentora Strachana keltský a skotský luk

Dodal: „The [Birmingham] Kluci se vrátili do Marbelly a já jsem v Česku stíhal nějaké hráče.

„Měl jsem tři doteky a dva výstřely z mých rukou.

„Ale je to něco, čeho se budu vždy držet.“

„Vždycky jsem byl zbitý kvůli botám, které jsem měl na sobě, pořád jsem měl na sobě černé Puma Kings nebo Copas.

„Na hřišti byli jen čtyři lidé v černých botách – já, rozhodčí a dva čároví rozhodčí!

„Potom jsem vešel dovnitř a všichni mě vraždili.“

