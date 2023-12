Příběh židovské rodiny a její vytrvalosti

Vzhledem k současným událostem jsou židovská identita a židovská historie existenční problémy, které se odehrávají v reálném čase.

Nicméně dokumentární filmy jako např FioritaFilm režírovaný Matthewem Michori, izraelským Američanem, sleduje Randola Schoenberga (známého jako Randy) a jeho 18letého syna Joeyho, jak nám jejich cesty za odhalením rodinné historie připomínají vytrvalost a prosperitu židovského života dříve a později. po obdobích devastace. A nepokoje.

Pokud vám jméno Schoenberg zní povědomě, má to dobrý důvod. Randyho dědeček (Joeyho pradědeček) byl rakouský skladatel Arnold Schoenberg, který přišel do Los Angeles poté, co nacisté ovládli Německo.

Sám Randy, absolvent Princetonské univerzity a USC Law School, dosáhl velké slávy jako právník, který vyhrál případ reparací za holocaust podle Klimta ve filmu „Žena ve zlatém“, který byl základem pro film tohoto jména s hlavní rolí. Ryan Reynolds. Randy a Helen Mirren jako Maria Altman, právoplatná majitelka obrazu.

Randy je také ve svém rodném Los Angeles známý svou filantropií a tím, že sloužil jako výkonný ředitel Muzea holocaustu v Los Angeles. Je také kurátorem židovského genealogického webu Geni.com, kde se zaměřuje na rodokmeny přeživších holocaustu a jejich rodin.

Randy a Joy Schoenbergovi ve vídeňském městském archivu Kredit: Rubber Ring Films

Jak se ukázalo, na začátku dokumentu je Randy posedlý genealogií. Joey, moc ne. Společně se však vydávají na cestu, která je zavede do Rakouska, Švýcarska, České republiky a Itálie hledat své předky.

Joey a Randy Schoenbergovi v Benátkách v Itálii Kredit: Rubber Ring Films

Žádná obyčejná cesta, žádní obyčejní dobrodruzi nevytvářejí obyčejný dokument – je dojemný, někdy vtipný a vždy osobní a intimní. Setkáváme se s lidmi, které na své cestě potkávají, ať už jsou příbuzní nebo ne, posedlí genealogií jako Randy (nebo ne). Joey si pomalu uvědomuje, jak je důležité znát své kořeny; Randy vidí důležitost sdílení své posedlosti se svým synem.

Sledováním jedné židovské rodiny přes 500 let, do doby založení židovského ghetta v italských Benátkách, Fiorita Připomíná nám to vytrvalost židovského národa. Důležitá zpráva kdykoli, ale nyní ještě více.

Fiorita Jeho kvalifikační divadelní představení se budou konat v Los Angeles od 1. do 7. prosince v hodin Lymeal Royal – Bude promítán na filmových festivalech a uveden v kinech a (nakonec na streamovacích platformách v roce 20204>