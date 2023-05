Více než 600 milionů eur půjček na obnovu v rukou několika řeckých společností – EURACTIV.com

The Capitals vám přináší nejnovější zprávy z celé Evropy, včetně zpráv z terénu poskytovaných mediální sítí EURACTIV. Zde se můžete přihlásit k odběru newsletteru.

Evropské zprávy, které stojí za přečtení. vítejte v hlavní města od EURACTIV.

Dnešní verzi pohání TetraPak

Pohybujme se vpřed a zároveň se otočme vzad

Vzhledem k tomu, že se do roku 2050 očekává nárůst celosvětového odpadu o 70 %, cesta vpřed se posouvá vpřed. Podporujeme hráče napříč hodnotovým řetězcem recyklace, aby rozšiřovali kapacitu recyklace papírových kartonů a budovali trhy pro recyklované materiály.

Zjistit více >>

V dnešních zprávách z hlavních měst:

Athény

Tisková zpráva v Aténách odhalila, že půjčky ve výši přibližně 622 milionů eur z fondu obnovy, které Řecko dosud obdrželo, skončily v rukou několika velkých společností, zatímco malé a střední podniky se snaží získat finanční prostředky od bank, což potvrzuje informace. dříve ohlásil EURACTIV. Přečtěte si více.

///

Zvláštní zpráva Evropské unie

Přístup k inovativním lékům na myelom zůstává ve Francii „obtížný“. Za posledních 10 let léčba mnohočetného myelomu výrazně pokročila, což francouzským pacientům umožňuje žít déle. Stále je však třeba dosáhnout velkého pokroku, zejména v oblasti přístupu k inovativním lékům. Přečtěte si více.

///

Berlín

Německá vláda podporuje azylové kontroly na vnějších hranicích Evropské unie. Uprchlíci přijíždějící do EU musí projít azylovým řízením přímo na vnějších hranicích bloku, vyplývá z nedávno přijatého stanoviska Berlína, které rovněž předpokládá přesuny migrantů mezi zeměmi EU. Přečtěte si více.

///

Paříž

Důchod na svátek práce provést ukázku Historický 1. květen pro odbory. Přibližně 2,3 milionu lidí vyšlo do ulic na protest proti francouzským důchodovým reformám u příležitosti historického svátku práce francouzských odborů, uvádí se v tiskové zprávě CGT.. Přečtěte si více.

///

Vídeň

První máj: Rakouská krajně pravicová kandidatura na kancléřství jako krajně levicové hádky. Prvního května v Rakousku se o podporu ucházeli středoleví kandidáti na vedení, zatímco předseda krajně pravicové FPÖ Herbert Kickl prohlásil, že bude lidovým kancléřem a instituce ho nebudou moci zastavit. Přečtěte si více.

Spojené království a Irsko

Londýn

Ministerstvo vnitra Spojeného království ubytuje žadatele o azyl ve flotile lodí. Ministerstvo vnitra plánuje umístit žadatele o azyl na 10 výletních lodích, trajektech a nepoužívaných člunech v přístavech po celé zemi, Hlídač zmíněno. Přečtěte si více.

Severní a Baltské moře

Stockholm

Švédská většina byla zasažena rezignací krajně pravicového poslance ve skandálu s konspirační teorií. Vládnoucí švédská koalice si po odstoupení švédské demokratické zástupkyně Elsy Weidingové po kritice její účasti na konferenci konspiračních teoretiků ponechává parlamentní většinu s jediným mandátem. Přečtěte si více.

na jih Evropy

Řím

Nová italská pracovní vyhláška slibuje nižší daně, ale větší přesnost. Opozice a odbory jsou proti novému pracovnímu dekretu, který v pondělí přijala vláda premiéra Giorgia Meloniho a který stanoví nové snížení daní, s tím, že to povede pouze k větší přesnosti. Přečtěte si více.

///

Madrid

Španělský ministr práce a odbory vyzývají zaměstnavatele, aby protestovali proti dohodě o zvýšení mezd. OO v pondělí znovu vyzvala největší zaměstnavatelskou federaci v zemi, CEOE, aby našla dohodu o zvýšení mezd, jinak vyhlásí celostátní stávky. Přečtěte si více.

Visegrád

Praha

Český ministr zahraničí: Přístupové rozhovory Ukrajiny do Evropské unie mohou začít letos. Český ministr zahraničí Jan Lipavský řekl, že vstup Ukrajiny do Evropské unie by mohl začít brzy, pokud se podaří přesvědčit všechny členské státy EU, poté, co se prezident Peter Pavel zavázal prosadit zahájení přístupových rozhovorů do konce letošního roku. Přečtěte si více.

///

Varšava

Polsko posílí transatlantické vztahy během příštího předsednictví v Radě Evropské unie. Polský prezident Andrzej Duda v pondělí oznámil, že Polsko se chce během svého nadcházejícího předsednictví v Radě EU v roce 2025 zaměřit na posílení vztahů EU se Spojenými státy. Čtěte více.

///

Bratislava

Prezidentka Šaputová: Slovensko může Ukrajině pomoci v odminovacím úsilí. Slovenská prezidentka Zuzana Šaputová na tiskové konferenci po návštěvě Kyjeva s českým prezidentem Petrem Pavlem řekla, že Slovensko má vysokou úroveň znalostí v odminovacích technikách, které jsou nyní na Ukrajině potřeba, protože se ve válkou zničené zemi množí nášlapné miny. Přečtěte si více.

Novinky z Balkánu

Tirana

Albánský premiér: Spojené království se nervově zhroutilo kvůli imigraci. Albánský premiér Edi Rama se nevyhýbal albánsko-britským vztahům a prohlásil, že země zažívá „nervové zhroucení“ kvůli neschopnosti kontrolovat imigraci. Přečtěte si více.

///

Sophia

Bulharské úřady vyšetřují teroristický čin proti státnímu zástupci. Generálnímu prokurátorovi Ivanu Gečevovi bylo zahájeno vyšetřování podezření z teroristického útoku poté, co v pondělí poblíž jeho konvoje vybuchla bomba. Přečtěte si více.

///

Bukurešť

Bývalý rumunský poslanec vyloučen z Moldavska. Cristian Rezia byl vrácen do Rumunska moldavskými úřady poté, co údajně připravil a provedl násilné činy zaměřené na změnu ústavního pořádku Moldavské republiky, uvádí dokument podepsaný Generálním inspektorátem pro migraci Mihail Voda. Přečtěte si více.

///

Lublaň

Imigrace pohání populační růst ve Slovinsku. Oficiální statistiky ukázaly, že nízká porodnost nezabránila růstu slovinské populace, protože se zvýšil počet cizinců, kteří nyní tvoří 9 % veškeré populace. Přečtěte si více.

///

Bělehrad



Srbsko nemá oficiální údaje o zneužívání na pracovišti navzdory předpisům. Ivica Lazović, ředitel srbské agentury pro mírové řešení sporů, řekl EURACTIVu, že oficiální údaje o zneužívání na pracovišti v Srbsku chybí, přestože je země první v regionu, která takové záležitosti reguluje. Přečtěte si více.

///

Priština

Korti v Kosovu: V zemi neexistuje žádná Republika srbská. Den před dalším setkáním se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem v Bruselu podporovaným EU, jehož cílem bylo pokračovat v cestě k normalizaci vztahů mezi Bělehradem a Prištinou, kosovský premiér Albin Kurti řekl, že v zemi nepřijme Republiku srbskou. Přečtěte si více.

denní program

Evropská unie : Švédské předsednictví Rady Evropské unie pořádá ve Stockholmu výroční fórum o jednotném trhu (SIMFO) s Evropskou komisí, kde se diskutuje o aktuálních otázkách;

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová se setkala s českým prezidentem Petrem Pavlem a českým premiérem Petrem Fialou;

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis pořádá dialog na vysoké úrovni s japonským ministrem hospodářství, obchodu a průmyslu Nishimurou Yasutoshi; Proběhla videokonference s ministrem průmyslu a obchodu ČR Josefem Sekelou

Viceprezident Frans Timmermans se účastní 14. petrohradského klimatického dialogu. pořádá bilaterální jednání se saúdskoarabským ministrem energetiky princem Abdulazizem, kandidátem na předsedu COP28 sultánem al-Jaberem a zvláštním vyslancem prezidenta USA pro klima Johnem Kerrym;

Viceprezident Maroš Šefšević hostí srbskou ministryni pro evropskou integraci Tanju Micevic;

Viceprezidentka Věra Jourová na konferenci Safety4Journalists v Belgii;

Viceprezident Margaritis Schinas, komisař pro sousedství a expanzi Oliver Varheliy se setkávají s izraelským ministrem zahraničí Eliem Cohenem.

Komisařka pro zdraví Stella Kyriakides pořádá videokonferenci s členy platformy EU pro vědecké poradenství týkající se COVID-19;

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicholas Schmidt se účastní summitu o růstu na Světovém ekonomickém fóru. setkává se s předsedkyní Evropské rady pro výzkum Marií Leptinovou;

***

[Edited by Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]

Více na stejné téma…