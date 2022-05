Ruské síly vstupují na předměstí velkého města v Donbasu na Ukrajině

Reuters/Kyjev/Charkiv, Ukrajina

* Ruské síly vstupují na předměstí Severodoněcku – guvernér

Ukrajina požaduje od Západu více zbraní

* Borrell říká, že EU bude souhlasit s dalším balíčkem sankcí

Guvernér regionu v pondělí uvedl, že ruští vojáci vstoupili na okraj ukrajinského města Severodoněck, přičemž boje ve městě, které se stalo hlavním cílem ofenzivy Moskvy na Donbasu, označil za „mimořádně divoké“.

Guvernér Luhanské oblasti Serhiy Gaidai řekl, že ostřelování zabilo dva civilisty a pět dalších zranilo, když ruské síly postupovaly na jihovýchodní a severovýchodní okraj města.

Neustálé bombardování způsobilo, že ukrajinské síly bránily sutiny u Severodoněcku, ale jejich odmítnutí stáhnout se zpomalilo rozsáhlou ruskou ofenzívu přes oblast Donbasu na východní Ukrajině.

„Asi 90 % budov bylo poškozeno. Více než dvě třetiny bytů ve městě byly zcela zničeny. Nejsou tam žádné telekomunikace,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v televizním projevu.

„Dobytí Severodoněcku je základním úkolem okupantů… Děláme vše, co je v našich silách, abychom zachovali tento pokrok.“

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v neděli prohlásil, že „osvobození“ průmyslové oblasti Donbasu, která zahrnuje Luhansk a Doněck, je „bezpodmínečnou prioritou“ Moskvy.

Ukrajinské síly v Donbasu uvedly, že byly celý neděli v defenzivě. Ruské síly střílely na 46 komunit v Doněcké a Luhanské oblasti, přičemž zabily nejméně tři civilisty a další dva zranily nebo zničily či poškodily 62 civilních budov.

Ruské ostřelování pokračovalo i v neděli v několika regionech, jako je Novi Poh v Mykolajivu a Sumy.

Ukrajinský voják na hlídce v zákopech u města Bachmut jihozápadně od Severodoněcka mluvil o hrozivém strachu, že jeho vláda bude zatažena do vyjednávání o ukončení konfliktu, který by mohl vést k územní ztrátě Ukrajiny.

„Víš teď, čeho se nejvíc bojím, když ten boj zesílil a je tak těžký?“ Televizi Reuters to řekl bývalý učitel angličtiny Dmytro. Bude nám řečeno: To je ono, přestaňte, máme příměří.“

„Dohodnuté urovnání může nastat pouze za ukrajinských podmínek a v tuto chvíli, kdyby k tomu došlo, bylo by to hrozné,“ řekl s tím, že takový krok by mohl ukončit Zelenského kariéru.

Lídři Evropské unie se v pondělí a úterý sejdou, aby projednali nový balíček sankcí proti Rusku, včetně ropného embarga.

Vlády EU se nedokázaly shodnout na šestém balíčku sankcí proti Moskvě, protože navrhované embargo na ruskou ropu je pro Maďarsko nepřijatelné a představuje velký problém pro Slovensko a Českou republiku.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck před summitem vyjádřil obavy, že jednota EU se „začíná rozpadat“ a návrh výsledku jednání, který viděla agentura Reuters, naznačoval, že z hlediska nových rozhodnutí bude málo.

Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell ale řekl, že „na konci bude dohoda“, s dohodou o dalším balíčku sankcí v pondělí odpoledne.

Francouzské ministerstvo zahraničí uvedlo, že francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna se později v pondělí v Kyjevě samostatně sejde se Zelenským, aby zemi nabídla větší podporu.

Jelikož Rusko nedokázalo dobýt hlavní město Kyjev v první fázi války, snaží se zesílit svou kontrolu nad řekou Donbass, jejíž velké části již ovládají separatisté podporovaní Moskvou.

Ukrajinská vláda naléhala na Západ, aby poskytl více zbraní dlouhého doletu, aby změnil průběh války, která je nyní v jejím čtvrtém měsíci. Zelenskyj řekl, že v nadcházejících dnech očekává „dobré zprávy“.

Američtí představitelé uvedli, že takové zbraňové systémy se aktivně zvažují. Soul v pondělí uvedl, že Kanada požádala Jižní Koreu o dodání dělostřeleckých granátů, aby „doplnila“ zásoby, které Ottawa poslala na Ukrajinu.

Analytici z Institutu pro studium války ve Washingtonu uvedli, že se Rusům dosud nepodařilo obklíčit Severodoněck a že ukrajinští obránci jim způsobili „děsivé ztráty“.

V informačním dokumentu uvedli, že Ukrajinci utrpěli těžké ztráty, jak civilisté, tak bojovníci.

Analytici uvedli, že ruské zaměření na Severodoneck čerpalo zdroje z jiných bojových front a v důsledku toho dosáhlo jen malého pokroku jinde.