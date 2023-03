Postup osmi hvězdiček v Tipsport Gamechanger

???? Tipsport Gamechanger ????????????????????????????????????????????????

Čtvrtfinále Ligy mistrů MMA rozhodli borci.

???????? Michaelides vs. Grabinski ????????

???????? Gillismann vs Van Suijdam????????

???????? Velichkovic vs Jungwirth ????????

???????? Luhor vs. Kuzma????????

Na jaký zápas se nejvíc těšíte? pic.twitter.com/OSNKg5crw0

– OKTAGON MMA (@OktagonOfficial) 5. března 2023