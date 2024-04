Síly Helldivers 2 v současné době pracují na posledním velkém rozkazu k úspěšné obraně nejméně deseti planet před hmyzem i roboty, ale všechny extrakce nasáklé olejem na poslední chvíli nemusí přispět k úsilí o vydání, protože herní systémy nyní „trpí menší výpadek.“

Vývojáři Arrowhead Studios se přesunuli do galaxií com dnes již dříve, abychom potápěčům předali naléhavou zprávu: „Naše galaktické válečné systémy zažívají menší výpadek po zničení pole dlouhého dosahu na Fernando Wells.“ Studio rámuje výpadek v reálném životě jako událost ve vesmíru, ale hráče to stejně ovlivní.

„Během této doby nemusí být vaše úsilí o úpravy sledováno a postup se nemusí správně zobrazovat,“ pokračuje poznámka. „Naše týmy se tímto problémem zabývají, když mluvíme!“ To znamená, že měřidlo uvolnění se nemusí zvednout ihned po dokončení úkolu.

Klíč v systému nemohl přijít v horší čas pro síly Super Země, protože jeden z vývojářů Helldivers 2 záhadně odhalil, že v této hlavní záležitosti „záměrně ztratíme Zemi“ – tak obtížná bude tato probíhající fáze. Ale Arrowhead ručně opravuje další systémy, které nefungují tak, jak bylo zamýšleno, takže možná mohou zpětně protlačit nějaká čísla pro Helldivers.

Na jiném místě hovořil šéf studia Helldivers 2 o tom, co je zapotřebí ke spuštění živé servisní hry v tomto klimatu, a napsal, že tým potřebuje přidat střílečku a zároveň opravit chyby, aby „zůstal relevantní“ v oboru.

