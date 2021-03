Portland International Film Festival 2021: Reimagine the iconic event with virtual shows, drive shows, and more

Za normálních okolností oslavují filmové festivaly kreativitu filmových umělců a davy se hrnou na představení, aby byla součástí zábavy. V době pandemie však bezpečnostní protokoly stále omezují velká shromáždění. Výsledkem bylo, že se lidé za festivaly museli spoléhat na svou vlastní kreativitu a zároveň vyslat zprávu, že show musí pokračovat, i když v nové podobě.

S ohledem na tuto skutečnost Mezinárodní filmový festival v Portlandu Přepracováno na rok 2021, ve stopách mezinárodních festivalů i akcí v Oregonu.

“Byl to opravdu skvělý výlet,” říká. Amy Dotson, The Severozápadní filmové centrum Filmový režisér, kurátor a nová média. Dotson přišel do středu filmu a je jeho součástí Portlandské muzeum umění„V září 2019, po mnoha letech s projektem Independent Filmmaker Project v New Yorku.

Dotson tomu předsedal jako první Mezinárodní filmový festival v Portlandu v roce 2020Když udeřila pandemie koronavirů, místa všech druhů byla náhle nucena změnit směr.

„Ve skutečnosti jsem to vlastně nečekal,“ říká Dotson o narušeních způsobených pandemií. „Ale jsem velmi šťastný, protože jsem součástí této komunity. Hodně a rychle jsem se naučil. Lidé byli neuvěřitelně velkorysí. Jsem vděčný všem lidem v Portlandu i na národní i mezinárodní úrovni, kteří se k nim dostali. . “

Při pohledu na dopad pandemie na festival 2020 si Dotson vzpomíná, že byl osobně spojen s vítězi inauguračních cen Cinema Unbound Awards, které byly vytvořeny na počest inovátorů ve filmu a souvisejících uměních.

Stalo se to v březnu v Kridel Grand Ballroom v Portlandském muzeu umění a v některých ohledech to nyní připadá jako „poslední noc na Zemi,“ říká Dotson.

Death of Nintendo je nový komediální film z 90. let na Filipínách. Film je součástí Mezinárodního filmového festivalu v Portlandu 2021 (Foto: s laskavým svolením Northwest Film Center).

Ale zatímco 44. mezinárodní filmový festival v Portlandu, který se koná od 5. do 14. března, bude obsahovat virtuální projekce, Dotson říká, že tento přístup také přímo odráží. Bez závazků kino Základní koncept toho, jak vidí střed a poselství filmu.

Pandemie si položila otázku: „Co to znamená být trochu neomezený?“ Relevantnější, říká Dotson. „Co to znamená mít takovou organizaci se sídlem v Portlandu, kde může svět jít do Portlandu a Portland může jít do světa? Právě jsme to před pandemií začali škrábat.“

Dotson říká, že cesta „byla dobrá cesta“. „Není fyzicky omezen v tom, aby musel být v kině, a je duševně neomezený.“

I když kino nemá pravidelné vnitřní divadlo, Dotson navrhuje: „Lidé se cítí vítáni. Také jsme prohloubili naši spolupráci s Portlandským muzeem umění,“ což je cíl, který odpovídá její vizi vymazat hranice před publikem a mezi umělci.

„Můžeme být skutečně místem, kde se setkávají umění a kino,“ říká Dotson. „Na to se zaměřujeme.“

Příkladem maximálního využití virtuálního programování je Ocenění Cinema Unbound Awards 2021, Představen ve čtvrtek 4. března jako zahájení fundraisingu festivalu zahrnuje tvůrce – včetně britského filmaře Steva McQueena („Malá sekera“) – kteří se ve skutečnosti nemusejí účastnit, aby byli oceněni.

Příbuzný: Ocenění NW Film Center 2021 Cinema Unbound Awards oceňuje Steva McQueena, Guse Van Santa a dalších

Tim Williams, generální ředitel společnosti Oregonský film.

„Myslí velmi dynamicky,“ říká Williams. Poskytuje uznání dalším oregonským festivalům, například festivalům v Bendu a Ashlandu, které se přizpůsobily omezením programování éry COVID.

Kate Winslet a Jim Carrey v roce 2004 „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ je jedním z filmů, které budou uvedeny v rámci série Zidell Yards ‘Unbound Drive-In, Mezinárodního filmového festivalu v Portlandu. (Foto: Zdvořilostní severozápadní filmové centrum)

„Amy to trochu rozšířila,“ říká Williams. „Filmy můžete sledovat pouze na počítači, a to je jeden zážitek. Nebo si můžete vybavit vstupenku a vyzkoušet další věci, které se stanou. Existuje několik kontaktních bodů.“

Williams také chválí šíři festivalových programů, které zahrnují mezinárodní akty, stejně jako rysy a šortky vyrobené v Oregonu.

Během 10 dnů festival 2021 uvede více než 80 filmů, programů, akcí a autosalonů představujících díla z více než 34 zemí.

Mezinárodní doména nemusí být nová. Od svého založení v roce 1977 festival poskytoval místním divákům filmy z celého světa. Letošní událost ale divákům při sledování z domova přinese celovečerní filmy, krátké filmy a události Virtuální nabídky.

Kyle MacLachlan při natáčení filmu „Duny“ režiséra Davida Lyncha v roce 1984, které se promítne v rámci Cinema Unbound Drive-In na Zidell Yards jako součást Mezinárodního filmového festivalu v Portlandu 2021 (Foto: s laskavým svolením Northwest Film Center)

Zúčastnit se mohou ti, kteří hledají vydání 2021 přímějšího zážitku Cinem Unbound Drive-In na Zidell Yards, Promítnuty budou filmy jako „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ a verze David Sandch z roku 1984 „Sand Dunes“ a „Snowpiercer“. Přehlídka filmového festivalu se koná v patách populární letní série automobilů pořádaných Filmovým centrem Zidell Yards a Muzeem umění.

I když imperativy přizpůsobení se pandemii mohou mít neočekávané výhody, Dotson poznamenává, že když mluvila s kolegy na festivalech v Torontu, Benátkách a na filmovém festivalu Sundance, připomněla jí, že „chceme být všichni pohromadě.

Je také pravda, dodává Dotson, že výchozí formát umožňuje více experimentů a flexibility. Členové publika se mohou rozhodnout, kdy a jak chtějí sledovat virtuální show.

„Nejsme jen místní, ale i vlastenci, letos máme na dosah ruky,“ říká Dotson. „Mohli by existovat lidé, kteří dříve žili v Portlandu a nyní žijí jinde, a stále mohli sledovat filmy. Sila je demontována.“

V letošních rozhovorech s některými filmaři Dotson říká, že slyšela, že „se cítí kreativněji nespojení než kdy jindy. Nestačí malovat mimo linku jako umělec nebo organizátor. Musíme linku úplně překreslit.“

„Uvidíme se příště“ je krátký dokument o čínské nehtové technikce v Brooklynu a jejím černém klientovi. Film je součástí Mezinárodního filmového festivalu v Portlandu 2021 (Foto: s laskavým svolením Northwest Film Center).

Nejdůležitější události 44. mezinárodního filmového festivalu v Portlandu

Poprvé v tomto roce pořádá mezinárodní filmový festival v Portlandu umělci, programátoři a producenti z různých prostředí. Northwest Film Center a Portland Museum of Art učinila tato doporučení od některých programátorů:

Amy Dotson, ředitelka Northwest Film Center, kurátorka Portlandského muzea umění pro film a nová média: Mezi hlavní body Dotsonových filmů patří Cinema Unbound Drive-In na Zidell Yards, kde najdete tituly jako „Sorry to trap you“ a „The Matrix“; Soutěž Future / Future představující práci nadcházejících tvůrců z celého světa (včetně portlandské režisérky Alicie J. Rose „Kaddish pro Bernieho Madoffa“); „Kde je kouř“, interaktivní osobní práce Lance Weilera; A „Spectral Transmissions: Ghosts of Futures Past“, stylizovaná multimediální událost, na které přispěvatelé sdílejí své myšlenky na minulost, budoucnost a přítomnost.

Jenna Duncan, kurátorka a produkční ředitelka filmového festivalu Sundance: Duncan připravil speciální program s názvem Cinema / Care, který se zaměřuje na nezávislé filmaře a na způsoby, jakými mohou členové komunity – filmaři i diváci – podporovat umělce v těchto náročných dobách. Společnost Cinema / Care uvede 6. března diskusi s nezávislými tvůrci, která se bude těmito tématy zabývat. Režiséry a filmy jsou Debra Granic (jehož film Leave No Trace byl natočen v Oregonu); Andrew Ahn („Arkády“); Laura Limbal („Přes noc“); A Crystal Kaiza („Uvidíme se příště“).

Jim Colmar, programátor South by Southwest (SXSW): Mezi hlavní vlastnosti Colmaru patří „Firstness“ Brilla Brillianta; „Stroj k životu“ od Leonie Goldstein a Meredith Zilk; Navštivte Iman Cruz a Alec Tibaldi v rámci projektu „The Daphne Project“; A Emma Seligman „Shiva Baby“.

La Tenda je krátký dokumentární film součástí Mezinárodního filmového festivalu v Portlandu. Film vypráví příběh dvou knihtiskáren a jejich vizi vytvářet dvojjazyčné umění. (Foto: Zdvořilostní severozápadní filmové centrum)

Ben Pope, vedoucí uměleckých služeb, Northwest Film Center: Bob je veteránem ze severozápadního filmaře, který se loni spojil do Portlandského mezinárodního filmového festivalu. Mezi jeho tipy patří „Kaddish pro Bernieho Madoffa“ pro Rose; Spolu s dalšími díly portlandských filmařů, včetně „Hunger Ward“ Sky Fitzgerald a „Who’s On Top: LGBTQs Summit Mt. Hood“. Doporučení pro krátké filmy zahrnují „See Me“, „La Tienda“ a „Tides of Hyperion“; A „Poetic Cinema and Personal Stories: Three Sky Hopinka Short Films“, jehož součástí je i rozhovor mezi umělkyní a Kathleen Ash Melby, kurátorkou Portlandského muzea umění indiánského umění.

Shrihari Sathy, filmový producent a režisér: Mezi sathe výběry patří „Sponzor a sedm písní“ z Indie; Profilování z Mexika; „Bitter Love“ ze Švédska, Finska a Polska; A „neexistuje zlo“ z České republiky, Německa a Íránu.

Existuje několik způsobů, jak zobrazit programy na Mezinárodním filmovém festivalu v Portlandu 2021. Karta, která umožňuje přístup ke všem virtuálním přehlídkám během festivalu, je 150 $; Všechna představení Cinem Unbound Drive-In stojí 250 $; Sdílený přístup ke všem virtuálním a automatickým show je 350 $.

K dispozici jsou také možnosti studentských slev, stejně jako virtuální jednotlivé lístky a lístky na autosalony. Podrobnosti a informace o nákupu najdete na webu www https://nwfilm.org/festivals/44th-portland-international-film-festival/ nebo https://cinemaunbound.org/

– Kristi Turnquist

