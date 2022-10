Pohled na uživatelské rozhraní tabletu Pixel: Android, Google Camera [Gallery]

Kromě sdílení, že Pixel Tablet je Poháněno Tensor G2 A má Charging Speaker Dock, Google předvedl více uživatelského rozhraní Android a mnoho chytrých obrazovek inspirovaných displejem.

Android pro tablet

Google výslovně uvádí, že „základem tabletu Pixel je Android, včetně Material You“.

A stejně jako telefony Pixel byly vždy tím nejlepším a nejčistším vyjádřením Androidu, je Pixel Tablet tím nejlepším způsobem, jak zažít Android na tabletu.

Za tímto účelem vidíme, jak vypadá domovská obrazovka Pixelu na tabletech. Rychlý přehled, který již dostane soubor Několik upgradů s Pixel 7, se objeví v horním rohu a opět zarovnán doleva, i přes veškerý dostupný horizontální prostor. Kromě aplikací obsahuje dok vyhledávací panel s hlasovým asistentem a přístupem k Google Lens. Zdá se, že hlavní obrazovka je v konfiguraci 6×4.

Zajímavé jsou aplikace, které se Google rozhodl umístit a zvýraznit na domovské obrazovce Pixel Tabletu. vidíme registrovaný To znamená, že Google aktualizuje uživatelské rozhraní pro tablety, které může vypadat jako soubor Stávající krajinářský design. Spolu s Gmailem, Diskem, Dokumenty, Tabulkami a Keep odráží přítomnost loggeru, jak nám Google řekl, že chce, aby tablet Pixel poskytoval dobrou produktivitu, zejména se sadou aplikací Workspace.

Mezitím se aspekt spotřeby obsahu tabletu odráží v Google TV a YouTube, stejně jako fotografie, i když to také znamená, že úpravy fotografií by byly hezčí na větší obrazovce. Jedním z nejzajímavějších přírůstků je aplikace Personal Security. Jak přesně to bude fungovat, není jasné.

Znovu se podíváme na aplikaci Nastavení se dvěma sloupci, která je opět nastavena na Tapeta a styl. Vidíme, že zamykací obrazovka bez upozornění pouze vycentruje dvouřádkové hodiny. Kromě toho se vpravo zobrazují upozornění s maximálně pěti řádky a ikonami pro vše ostatní v zásobníku. Pod rychlým pohledem vidíme větší přehrávač médií.

Konečně na zamykací obrazovce máme zástupce Domů, který vás přenese k ovládacím prvkům chytrého zařízení. Hlavní uživatelské rozhraní se nezměnilo a je to jen mřížka, ale kliknutím odhalíte, jak se ovládací prvky zobrazují jako vpravo zarovnané vyskakovací okno pro termostat Nest. Toto uživatelské rozhraní si zachovává kontext a bylo by hezké, kdyby tento prvek byl na Androidu viditelnější.

Uživatelské rozhraní Smart Display na tabletu Pixel

Když je tablet Pixel zapojen do základny reproduktoru pro nabíjení a prohlížení prezentací, v rohu se zobrazí čas a pohled, zatímco ikona Cast vpravo nahoře zobrazuje „tento tablet“.

Přístup k Asistentovi Google v doku načte spodní list uživatelského rozhraní, které zabírá celou šířku obrazovky. (Trochu zúžení by neuškodilo.) Toto je opak Nest Hub, který zobrazuje příkazové skripty v horní části, zatímco Google čerpá velkou inspiraci z ukotvených ovládacích prvků hudby. Obrazovka Now Playing je velmi podobná verzi Smart View s velkým obrázkem na obálce, jezdcem, přehráváním/pauzou, náhodným přehráváním, přetáčením a dokonce ovládáním odesílání.

Aplikace pro tablety Android

Google také poskytl pohled na několik souborů Nové aplikace optimalizované pro tabletya poznamenali, jak „úzce spolupracovali s vývojáři, aby zajistili, že aplikace budou využívat funkce velké obrazovky, jako je podpora rozdělené obrazovky a stylusu“.

Domovská stránka Google : Návrh popsaný v I/O byl založen na předchozí iteraci. tohle je Nový Stále používá navigační lištu, ale vypadá mnohem lépe s pěti kartami místo pouhých dvou. Vidíme, že obrazovka Oblíbené využívá další prostor pro to, co by mělo být skvělým zážitkem z tabletu. Podíváme se také na uživatelské rozhraní streamu kamery.

: Návrh popsaný v I/O byl založen na předchozí iteraci. tohle je Nový Stále používá navigační lištu, ale vypadá mnohem lépe s pěti kartami místo pouhých dvou. Vidíme, že obrazovka Oblíbené využívá další prostor pro to, co by mělo být skvělým zážitkem z tabletu. Podíváme se také na uživatelské rozhraní streamu kamery. fotoaparát google : Na základě příkladů z verze 8.7 na Pixel 7 a 7 Pro máme ovládací prvky aplikace umístěné vlevo. To zahrnuje rozevírací nabídku pro nastavení levého horního rohu a konzolu ve tvaru pilulky.

: Na základě příkladů z verze 8.7 na Pixel 7 a 7 Pro máme ovládací prvky aplikace umístěné vlevo. To zahrnuje rozevírací nabídku pro nastavení levého horního rohu a konzolu ve tvaru pilulky. google jeden: Další pohled na aplikaci, která je podobná webu a teprve bude zveřejněna.

