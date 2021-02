Podle romských expertů by česká vláda měla zdarma poskytovat ventilátory, které zavedla jako povinné

Zleva doprava: český ministr zdravotnictví Jan Platný, ředitel Romananetu Michel Miku, komunitní pracovník Alina Gronziková a referent pro národnostní menšiny ve Středočeském krajském úřadu Cyril Kuki. (Balíček: Romea.cz)

Tento týden vydalo české ministerstvo zdravotnictví výjimečná opatření ukládající lidem přísnější povinnost chránit své dýchací cesty kvůli pandemii COVID-19. Český ministr zdravotnictví Jan Platný oznámil (ANO), že vyhláška vstoupí v platnost v úterý 23. února a bude platit pro všechna veřejná místa s vysokou hustotou obyvatelstva.

Nosit látkovou masku by na takových místech nyní nestačilo a lidé by museli nosit respirátor, obličejovou masku z nanovláken nebo dvě chirurgické masky současně. Podle mnoha opozičních politiků by vláda měla dát občanům zdarma respirátory.

Zpravodajský server Romea.cz v této otázce kontaktoval odborníky pracující s Romy nebo v sociálně vyloučených oblastech a navrhl také respirátory, které stát zpřístupňuje všem. Český ministr zdravotnictví uvedl, že domácí masky a jiné dočasné kryty úst a nosu již nebudou považovány za dostatečnou ochranu.

Pro chudé budou nucené masky finanční problém

“Pokud vláda České republiky požaduje použití nucených respirátorů, musí v první řadě zajistit jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Osobně doporučuji, aby byla země zásobována ventilátory za nominální cenu nebo zdarma. Národnostní menšiny v Ústředním krajském úřadu v Čechách se obávám, že mnoho lidí nebude nařízení vůbec dodržovat.

Alena Gronzíková, která prostřednictvím IQ Roma servis pomáhá romské komunitě v české Břeclavi, varuje, že delegace může představovat finanční problém pro chudé. „Pro velkou skupinu lidí, kteří se již denně snaží naplnit své základní potřeby, včetně jídla nebo platby za střechu nad hlavou, bude problém s výdaji navíc pro ventilátory. Prostě na ně nemají peníze, ” ona řekla.

“Pokud chudá rodina dostane ventilátor, bude ho používat, dokud se nezhroutí. Virus se bude moci šířit, kamkoli se mu zlíbí,” uvedla Gronziková, která vidí možné řešení pro distribuci ventilátorů mezi občany. Zabránění šíření infekce.

To by však bylo drahé a po našich prvních zkušenostech s [public distribution of] Chirurgické masky jsou časově náročné. Další, proveditelnější možností je tedy poskytnout lidem peníze na nákup ventilátorů v podobě mimořádné okamžité pomoci. Otázkou je, jak to uvidí úřad práce a zda bude tato forma pomoci možná i pro lidi, kteří ve skutečnosti nedostávají dávky pro osoby ve finanční nouzi, ale přesto mají nízké příjmy, “uvedla Gronzikova a varovala, že lidé jsou naštvaný a zvažte nákup Ventilátory jsou další „zbytečné“ výdaje, procedura, o které věří, že „nic nevyřeší“, což lidem komplikuje život.

Michel Michel, ředitel společnosti RomanoNet, říká, že nákup ventilátorů je pro sociálně slabé nedostupný. „Bohužel se obávám, že mnoho lidí není ve finanční situaci, aby byli schopni zajistit potřebné vybavení, a jejich sociální vyloučení se tím zvýší,“ řekl Romea.cz.

Opozice vyzývá vládu, aby občanům poskytla respirátory zdarma

A opoziční politici požadují, aby vláda měla také bezplatné respirátory. „Pokud se vláda zaváže nosit respirátory, měla by zajistit, aby je občané přijímali zdarma,“ řekl Tommyou Okamura, předseda Strany za svobodu a přímou demokracii (SPD).

Okamura poznamenal, že „za to jsou v rozpočtu peníze“. Podle českého poslance Vlastimila Válka, prezidenta klubu TOP 09 v dolní komoře, by těm, kteří vstupují do nemocnic, škol nebo obchodů, měly být bezplatně poskytovány kvalitní obličejové masky nebo respirátory.

“Vláda za to musí zaplatit. To pomůže občanům chránit se,” řekl Valik.

Mluvčí Pirátské strany Karolína Sadilková varovala před oznámením takových opatření matoucím a ukvapeným způsobem. „Opět skutečnost, že takové opatření je oznámeno matoucím a ukvapeným způsobem, bohužel posiluje nízkou úroveň důvěry lidí v vládní akce,“ uvedla.

„Další věc je, že pokud vláda nařídí lidem nosit ventilátory, měla by lidem kompenzovat jejich nákup,“ uvedl pirátský mluvčí. Poté, co opozice vyvinula tlak, český premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro CNN PRIMA News připustil možnost poskytnout lidem masky a respirátory zdarma.

Minulý pátek pražská městská rada a dvě městské správy v hlavním městě oznámily, že poskytnou masky a respirátory zdarma lidem ve finančních potížích. Obyvatelé Prahy 7 a Prahy 10 mají přístup k osobním ochranným prostředkům ze svých obecních útvarů.

Blatn: Poslední možností je nosit respirátory a dvě chirurgické obličejové masky

Český ministr zdravotnictví Jan Platný doporučil, aby lidé nosili respirátory minimálně třídy FFP2 nebo KN95, protože lépe sedí na obličeji a do jisté míry jej uzavírají, ale zdvojnásobení počtu chirurgických obličejových masek je podle jeho názoru řešením pro ty, kteří by to mohli udělat. Neschopnost nastoupit na ventilátor. Ministerstvo zdravotnictví podle šéfky veřejného zdraví Garmely Rachové rovněž zvažuje povinnost nosit na pracovišti respirátor, obličejovou masku z nanovláken nebo dvě chirurgické obličejové masky.

Začátkem února vláda na dobu dvou měsíců odstranila vyšší daň z přidané hodnoty u respirátorů FFP2, aby mohli obchodníci snížit maloobchodní cenu. Před změnou v tomto týdnu bylo nutné nosit štít na ústa a nos ve všech vnitřních prostorách (kromě ubytování nebo rezidencí), v hromadné dopravě a venku, pokud nelze udržovat více než dva metry. Distancování se od ostatních.

Doposud se však šátek, šál nebo jiná látková maska ​​považovala za dostatečnou. Děti mladší dvou let, které chodí do školky, nejsou povinny nosit obličejové kryty.