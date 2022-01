EMDB 5,00 – Newwin

EMDB je aplikace pro sledování vaší sbírky filmů a televizních seriálů. Plně jsou podporovány jak fyzické disky, tak mediální soubory. S automatickým importem z databáze IMDB, exportem do csv, textu nebo HTML, náhledem obálky miniatur, sledováním půjček, pokročilými funkcemi vyhledávání a filtrování a vícejazyčným uživatelským rozhraním. EMDB nepotřebuje .NET framework ani žádné jiné externí knihovny a je tedy plně přenosný. A co je nejlepší, je to zdarma!

EMDB 5 00 0000 Změna:

Databáze – přidané skupiny:

Skupiny jsou převedeny na skupiny při prvním nahrání.

Všechny filmy ve sbírce jsou zobrazeny jako jeden záznam s vlastním stavem na poličce/seznamu. (Tuto funkci lze vypnout).

Skupinu lze otevřít (dvojitým kliknutím). Poté se zobrazí pouze filmy ze sbírky.

Kolekce mohou obsahovat miniaturu, plakát a pozadí.

Skupinové záznamy lze řadit podle názvu, čísla a roku (vzestupně/sestupně) nezávisle na hlavním řazení.

Vyhledávání/filtr zahrnuje všechny filmy ve sbírkách.

Režim TV plně podporuje skupiny.

Všechny filmy ve sbírce lze upravovat, mazat, označovat, nezobrazovat nebo kopírovat najednou.

Sbírky lze importovat automaticky z TheMovieDb (včetně všech uměleckých děl).

Další změny:

Dávková aktualizace: Možnost vybrat první ze seznamu byla zakázána pro IMDb i TheMovieDB.

Uživatelské rozhraní: Vylepšený posuvník police, když je poslední řádek viditelný pouze částečně.

Importovat TheMovieDb: Angličtina nebyla detekována jako mluvený jazyk při načítání dat z TheMovieDb.

Systém: Vylepšené vytváření (vnořených) složek v případě potřeby.

Databáze: Filmy zkopírované/vložené mají stejné číslo a ID (interní).

Databáze: Zkopírované filmy (a nyní i sbírky) dostanou předponu ‚kopie‘ (kromě případů, kdy jsou zkopírovány do sbírky).

Startup: Opravená kontrola přenesených souborů.

Hledat: Vyhrazená místa jsou někdy zahrnuta do výsledků vyhledávání.

Překlady: Byly aktualizovány překlady do češtiny, francouzštiny, němčiny, zjednodušené čínštiny, slovinštiny a holandštiny.

