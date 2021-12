Artemi Banarin není v sestavě Rangers proti Vegas

Artemi Panarin, který opustil středeční zápas se zraněním v dolní části těla, nebyl v pátek večer v sestavě, když Rangers hostili Vegas Golden Knights v Madison Square Garden.

Panarin, nejlepší střelec týmu, který vstoupil do zápasu s 33 body (devět gólů, 24 asistencí), po jednom otočení ve druhém poločase zařídil výhru 3:2 nad Coyos v Arizoně. Po tomto zápase trenér Gerard Gallant řekl, že zranění bylo lehké a Panarinova situace byla „den za dnem“.

Páteční zápas byl pro Rangers 10. za posledních 17 dní, a protože Blues nehráli znovu až do středy, kdy hostil Montreal Canadiens, Panarin mu už žádnou úlevu neposkytl.

Absence Banarina Galanta přinutila Philipa Chetela zpět do sestavy poté, co dvaadvacetiletého Čecha ve středu trápilo zdraví. Chytil, který je většinou středem třetí lajny, se vrátil do sestavy jako levé křídlo, ve třetí lajně hraje s centrem Barclayem Goodrowem a pravým křídlem Julienem Gauthierem. Alexis Lavrinier, který je obvykle levým křídlem ve třetí lajně, se přesunul do druhé lajny s centrem Ryanem Stromem a pravým křídlem Drydenem Huntem.

V polovině první třetiny Galant změnil situaci, přesunul Chetela na pravé křídlo s Lavrinierem Strömem a Hunta vysadil na levé křídlo s Goudreauem a Gautierem.

Georgiev začíná znovu

Brankář Alexander Georgiev nastoupil pošesté v osmi zápasech od chvíle, kdy byl Igor Shesterkin zařazen do zálohy zraněných kvůli zranění v dolní části těla. Georgiev zachránil 28 zákroků, včetně čtyř v prodloužení, jeden v pauze od Maxe Pasurittiho. Toto byl 100. start Georgievovy kariéry v National Hockey League, to vše s Rangers. Shesterkin se zúčastnil celého ranního bruslení a rozdělil čas do jediného gólu s Keithem Kinkaidem, který nastoupil v zápase proti Arizoně.

modré poznámky

C Greg McKegg odehrál svůj 200. zápas v NHL. . . D Libor Hájek odehrál v neděli proti Nashvillu čtvrtý zápas v řadě po svém prvním vystoupení v sezóně. . . . Nováček Nils Lundqvist vynechal svůj čtvrtý zápas v řadě kvůli nemoci nesouvisející s COVID-19. Lundkvist se zúčastnil ranního bruslení poprvé od svého odchodu z družstva.