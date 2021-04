Jihokorejský generální ředitel OTT hovoří o původním plánu ve výši 900 milionů dolarů – termín

Content Wavve, platforma pro živé streamování, se prosadila jako přední místní hráč v Jižní Koreji díky chytré strategii uvádění buzzy aktiv, programování nejrůznějšího obsahu, včetně korejských dramat a komedií, stejně jako nepsaných pořadů a lineárních kanálů, a nabídky atraktivní předplatné balíčky. A zlevněné.

Minulý měsíc společnost odhalila plány utratit do roku 2025 téměř 900 milionů dolarů (bilion vyhraných) na rozšíření své původní strategie, což je velká investice, v kterou doufá, že jí dá sílu konkurovat mezinárodním rivalům, jako jsou Netflix a Disney +, vlastní pořady a filmy. V rámci plánu vybuduje vlastní obsahové studio, aby zvýšila svou vlastní produkční kapacitu.

Omezit Výkonný ředitel Content Wavve Lee Tae-hyun se setkal, aby diskutoval o ambiciózních cílech společnosti. Níže nám prozrazuje, že služba plánuje letos oficiálně oznámit svou mezinárodní nabídku. Rovněž diskutuje o dávce originálů a potvrzuje, že platforma prozkoumává druhou sezónu své úspěšné série antologií SF8Který byl nazýván „korejským“. Černé zrcadlo“.

Omezit: Chápu, že Content Wavve je nyní předním poskytovatelem místních OTT služeb v Jižní Koreji – jak jste získali tuto pozici?

Lee Tae Hyun: Content Wavve byl založen jako společný podnik mezi SK Telecom a třemi pozemními vysílači, konkrétně KBS, MBC a SBS. Wavve se stala přední OTT službou v Koreji na základě bohatého mediálního obsahu zabezpečeného vysílacími společnostmi a atraktivních propagačních výhod nabízených předplatitelům SKT, kteří dosahují téměř 50% korejského mobilního trhu.

Hlavní aktiva společnosti Wavve jsou nepsaný obsah a trháky televizních seriálů vytvořených pozemními sítěmi. Kromě toho poskytujeme 120 živých kanálů a více než 230 000 televizních pořadů a filmů na vyžádání. Televizní dramata a různé pořady jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím služby „Quick VOD“, která uživatelům umožňuje sledovat epizodu přímo na VOD.

Omezit: Můžete nám říci o vašich hlavních konkurentech v Koreji – jsou to globální hráči, nebo existují další výkonní domácí vysílací společnosti?

Lee Tae Hyun: Díky rychlému růstu trhu streamování videa v Koreji se globální hráči na korejském trhu aktivně rozšiřují. Netflix má v současné době největší podíl na trhu v Koreji, zatímco Disney + je také prvním krokem k postupu na korejský trh. Tváří v tvář tvrdé konkurenci na trhu jsme již zajistili konkurenční mediální obsah, který může oslovit korejské publikum prostřednictvím silného partnerství s nejlepšími vysílacími společnostmi a poskytovateli kabelových kanálů, a nyní rozšiřujeme naše investice do původního obsahu. V současné době se zaměřujeme na zajištění nových předplatitelů a expanzi do celého světa na základě našeho silného obsahu.

‘SF8’ byl úspěšný originál pro Content Wavve

Zvlnit obsah



Omezit: Váš závazek utratit 1 bilion korejských wonů za obsah do roku 2025 se zdá být působivý. Můžete nám o tomto plánu říci více?

Lee Tae Hyun: V tuto chvíli bude obtížné prozradit podrobné investiční plány. Na začátku tohoto roku jsme uvažovali o investicích soustředěných kolem televizních dramatických seriálů, ale nyní vážně uvažujeme o investicích do původních seriálů a filmů. Jelikož se tržní podmínky OTT a požadavky uživatelů OTT mění velmi dynamicky, nemusí být rozumné držet se dlouhodobého plánu v této oblasti.

Omezit: Jak důležitá byla pro vaši strategii výroba „originálů“?

Lee Tae Hyun: Věříme, že hlavní konkurenceschopností služby OTT je poskytovat dobře vytvořený obsah výhradně uživatelům. Wavve představila své první originální drama Příběh Nokdo (Romantická komedie Joseon Kingdom) v roce 2019. Produkována a uvedena ve spolupráci s Public Broadcasting Corporation KBS, sledovala ji nejen řada korejských diváků, ale sledovali ji i diváci z celého světa, protože byla prodána mezinárodním vysílacím společnostem a službám OTT.

Wavve vydal 16 titulů z původních dramat, jako např Alice, SF8 A Zombie detektiv A nedávno jsme vydali nový titul, řidič taxíku. Wavve také plánuje uvedení další originální show, Jděte do modrého domu, Wavveovo politické komediální drama z druhé poloviny letošního roku. Na konci roku navíc vyjde více dramat.

Omezit: Jaký typ obsahu byl dosud na vaší platformě nejúspěšnější?

Lee Tae Hyun: Wavve nabízí řadu televizních seriálů a různých originálních pořadů. Zvláště, SF8 Je to jeden z původních titulů, který pro Wavve znamená hodně. Je výsledkem spolupráce mezi filmovým a rozhlasovým průmyslem během pandemické situace COVID-19 v loňském roce. SF8 Jedná se o komplexní televizní film, který je sérií osmi sci-fi filmů režírovaných osmi významnými korejskými režiséry. Každá epizoda pokrývá různá témata pro blízkou budoucnost, například: umělá inteligence, rozšířená realita, virtuální realita, robotika, supervelmoc a přírodní katastrofy. Více než 300 000 diváků sledovalo seriál během dvou týdnů po vydání. Výjimečné výsledky na místním trhu vedly také k pozváním na Mezinárodní festival fantastických filmů Bucheon a Asijský filmový festival v New Yorku. Studujeme investiční plán, abychom mohli příští rok představit druhou sezónu a dílčí sérii.

Omezit: Jaké další typy obsahu jsou na vaší platformě nejúspěšnější? Nabízíte mezinárodní programy a pokud ano, jaké byly vaše největší mezinárodní úspěchy?

Lee Tae Hyun: Televizní seriál Bouda: Válka v životě Který byl spuštěn na konci loňského roku, se v Koreji stal velmi populárním. Překročil předchozí historii streamování Wavve. K dispozici je také běžící muž„Varietní show, kterou si oblíbili diváci z mnoha dalších zemí. Jelikož Wavve plánuje letos oficiálně oznámit plány na vstup na mezinárodní trhy, očekáváme, že obsloužíme globální diváky se silným portfoliem mediálního obsahu.

„Zombie Detective“ je obrovským hitem v Content Wavve

Zvlnit obsah



Omezit: Obsah z Koreje v posledních letech také úspěšně cestoval do zahraničí, včetně filmů jako parazit A řada televizních pořadů na platformách, jako je Netflix, proč si to myslíte? Myslíte si, že to bude pokračovat?

Lee Tae Hyun: Korea má bohaté příběhy o dlouhé historii, tradicích, válkách, rozděleních, demokracii a hospodářském růstu. Korejské televizní pořady a filmy po dlouhou dobu aktivně rozvíjely mediální obsah založený na této rozmanitosti jedinečných příběhů. V posledních letech se také korejské weby a webové romány staly skvělými zdroji mediálního obsahu.

Díky jedinečným příběhům a příběhům, které se neustále vyvíjejí, věřím, že vznikne silnější a poutavější korejský obsah, který dokáže pobavit globální publikum. Wavve se také letos připravuje na vybudování studia obsahu, které bude poskytovat více vysoce kvalitního obsahu využitím různých výrobních aktiv od vlastníků duševního vlastnictví, produkčních společností, provozovatelů vysílání a filmových tvůrců v Koreji.

Omezit: Můžete nám poskytnout nějaké podrobnosti o produktech, které budou uvedeny na trh v tomto roce?

Lee Tae Hyun: Wavve originál Jděte do modrého domu Bude představen ve druhé polovině tohoto roku. Očekáváme, že tato černá komedie, která si dělá legraci z moderní politiky, poskytne divákům svěžest. Náš nejnovější titul vydán řidič taxíku Je to příběh tajemné taxislužby a taxikáře, který se mstí za oběti, se kterými se zachází nespravedlivě. Května mládeže Je to lidské melodrama, které vypráví příběh o lásce, která kvetla uprostřed historické události, demokratického povstání v květnu 1980.

Kromě výše uvedeného poskytneme více televizních seriálů Černé slunce vychováváš mě Realitní televizní show výhradně pro hvězdy K-popu. Připravujeme uvedení televizního seriálu do konce tohoto roku. Tento plán bude určen po vytvoření Wavve Content Studio. Bude oznámeno, až bude potvrzeno plánování a obsazení.

Omezit: Zaznamenali jste během pandemie nárůst počtu předplatitelů a sledovanosti? Můžete uvést nějaká čísla?

Lee Tae Hyun: V rané fázi pandemie dramaticky vzrostly předplatitelé Wavve a tržby z prodeje filmů [Wavve is a SVOD service but also provides PPV movies]. Zejména katastrofické filmy související s infekčními chorobami, jako jsou Nákaza Byla to fáma. Navíc vzrostly požadavky lidí na živé zpravodajské kanály, aby získaly regionální informace o Covid-19. Jak epidemie pokračovala, užívání OTT se postupně normalizovalo.