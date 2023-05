Plato v Ostravě umně kombinuje staré a nové

Galerie současného umění Plato je novou kapitolou v příběhu přestavby bývalé ocelárny a průmyslového areálu ostravských Dolních Vítkovic, který se pomalu proměňuje v komplexní kulturní centrum. Ostrava, třetí největší metropole země, se nachází v severovýchodní části České republiky, byla založena ve středověku, ale rozkvět zaznamenala až v 19. století. V současné době město přijalo éru postindustriální transformace a ve svém starém průmyslovém areálu zprovoznilo rozsáhlý muzejní komplex. Jeho součástí je také koncertní sál od Steven Holl Architects, který je v současné době ve výstavbě, zatímco Plato je posledním dokončeným přírůstkem.

Platónská galerie současného umění: Historie

Nový výstavní prostor se nachází v bývalých jatkách z 19. století v průmyslové čtvrti. Objekt sloužil své původní funkci až do 60. let 20. století a později byl využíván jako sklad a garáž. V průběhu desetiletí prošel historický komplex výraznými architektonickými změnami (například do jeho vnějších zdí byly vytesány velké otvory) a částečně se zřítil. V 90. letech 20. století byla průmyslová zřícenina konečně zapsána na seznam chráněných památek země. V roce 2017 místní úřady vyhlásily mezinárodní soutěž návrhů na modernizaci kampusu a na prvním místě se umístila polská kancelář KWK Promes.

Znovuzrozený design ikon

Zakladatel KWK Promes Robert Konieczny a jeho tým se rozhodli spíše odhalit, než skrývat stopy pohnuté minulosti komplexu. Architekti zakonzervovali a stabilizovali zbývající cihlové zdi ztmavlé sazemi a zřícenou jižní stranu doplnili novým betonovým blokem. Následně bylo šest velkých otvorů ve staré konstrukci vyplněno světle šedými cementovými panely. Ty jsou zdobeny stručným popisem historických detailů a lze je použít jako otočné brány. Dva z nich slouží jako vstupy do vestibulu budovy, jeden jako zkratka do jeho kavárny a tři jako potenciální přístavní portály výstavní plochy.

Design interiéru sleduje střídmou paletu jak barev (převážně bílá a odstíny šedé), tak materiálů (skládající se téměř výhradně z cementu, betonu a cihel). Nic v prostoru nepůsobí nadbytečně a nic nepůsobí jako ozdoba. Bývalá jatka nabízí kromě výstavních sálů také vzdělávací prostory, pokoje pro hosty, administrativní kanceláře a malou hydroponickou farmu. Probíhající projekty v této oblasti znamenají, že kampus bude brzy naplněn malým, zeleným, udržitelným parkem, který nahradí velké otevřené náměstí na místě.

Nový milník pro Ostravu

Galerie Plato KWK Broms vydává odvážné prohlášení o ochraně a adaptaci průmyslového dědictví. Komplex úspěšně harmonizuje minulost a současnost, uvnitř i vně, umění a architekturu. Zrekonstruovaný objekt má potenciál stát se novou dominantou Ostravy, kde se mohou stravovat místní i turisté.

Ještě důležitější je, že s částečně pohyblivými stěnami poskytne flexibilní, hravý prostor pro umělce a kurátory, umožní mimořádné interakce s veřejností a symbolicky podtrhne poselství, že kultura by měla být otevřená a přístupná všem.

