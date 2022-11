Pasivní český dům se otevírá slunci od Stempel & Teser

V ČR se dokončuje pasivní dům

Stempel & Tesser Architecture vyplňuje prázdnotu strom Dům uvnitř Sek Městečko Malý Kysis na okraji Křivoklátského lesa. Postaveno v rezidenční čtvrti, většinou obsazené víkendovými chatami, zdánlivý nový ‚Dům Otevírá se slunci a získává tvar s radiální, „čtvrtkruhovou“ stopou, jejíž stěny jsou postaveny z pohledových betonových bloků. Charakteristickým rysem projektu je jeho kruhovitost na fasádě Konstrukce ze skla a šindelů se otevírá do krásné, svěží zahrady.

Obrázky © Filip Slabal | @slapalphilip

Uvnitř domu, který se otevírá slunci

Designový tým Stempel & Tesar architekti sídlící v České republice vytvořil svůj domov celoprosklenou fasádou s trojskly zasazenými do antracitových rámů. Stropní trámy přesahují fasádu a vytvářejí balkon, který chrání přízemní terasu. Architekti hojně využili kontrastu betonu a dřevěných stavebních prvků v interiéru. V přízemí je obývací pokoj, kuchyň a jídelna a otevřené schodiště vede do patra do čtyř ložnic. Koupelny, obslužné místnosti a skladové prostory jsou umístěny v betonových stěnách.

Architektura Stempel & Teser zajišťuje světlo a teplo

‚světlo a teplo, země a v neposlední řadě,‘ referenční architekti Stempel & Tesser,‘Nároky klienta – nebo spíše jeho životní styl – naplňují každý detail tohoto domova.Budova se otevírá slunci jako ventilátor, nasává její energii a snaží se ji ekonomicky využít. Interiér díky svému tvaru vítá první a poslední sluneční paprsky.

Díky svému hlubokému přesahu střechy dům brání dalšímu vytápění. Objekt svým praktickým tvarem a pasivním zastíněním zajišťuje komfort v letních dnech zabudovanými shadery na třech prosklených oknech. Zaručující teplé interiéry v zimě, teplo odebrané ze slunce dále pomáhají kamna s výměníkem tepla v srdci domu.

Obnovitelné materiály

Dům je postaven především z kulatiny, obnovitelného materiálu. Konstrukce budovy respektuje její formu a vykazuje konstrukční principy do posledního detailu, včetně ocelových spojů a táhel, které dotváří interiér i exteriér. Mezi trámy je umístěn vestavěný nábytek, který připomíná lodní kajuty.

Dalšími klíčovými prvky udržitelného přístupu jsou odolnost a životnost. Z tohoto důvodu jsou větrané strany objektu chráněny stěnami z betonových tvárnic. Izolovaná sendvičová stěna napomáhá přirozené akumulaci tepla a zároveň zlepšuje stabilitu budovy. Všechny technické místnosti a koupelny jsou soustředěny na tyto pevné, stabilní stěny, aby vytvořily něco jako balanční zónu mezi jižní a severní stranou budovy.

Optimální využití vody

Malé jezírko optimalizuje využití dešťové vody, což znamená, že díky vlastní kořenové čistírně je dostatek vody k zalévání zahrady i v suchých obdobích. Zadržování povrchové vody v zahradě pozitivně ovlivňuje mikroklima v bezprostředním okolí objektu. Nemovitost nevypouští žádné odpadní vody do místních kanalizací – veškerá voda je spotřebována minimálně dvakrát. Dům má podobný přístup k větru pomocí rekuperačního systému k ohřevu čerstvého vzduchu zvenčí během zimních měsíců.