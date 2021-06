Česká republika označuje USA jako „nízkorizikové“, což je otevírá americkým cestujícím

Do 21. června se občané USA mohou vrátit Česká republika Podle stejných pravidel používaných před epidemií. To znamená Nám Občané mohou cestovat po České republice jako turisté bez víz až 90 dní.

Kvůli tomu COVID-19„Česká republika také používá systém semaforu pro vstupní požadavky různých zemí. Občané, osoby s trvalým pobytem a osoby s dlouhodobým pobytem v nízkorizikových (zelených) zemích, včetně USA, nemusí být v České republice testovány ani izolovány. Ostatní země klasifikované jako střední, vysoké, velmi vysoké a extrémní riziko mají stále svá omezení. Omezení překážek vstupu pro nepodstatné cestování (například cestování a návštěva přátel) nebo různé kontroly a izolace na různých úrovních. Poznámka: Tato zelená nízkoriziková úroveň platí pro vstup do České republiky, ale neplatí úplně evropský svaz Nebo Schengen Plocha; Američtí cestovatelé by si měli zkontrolovat osobní potřeby každé země, kterou chtějí navštívit.

Jakmile jste v České republice na místě, musíte znát některá pravidla. Zelená nízkoriziková vstupní úroveň umožňuje americkým cestujícím vstoupit do země. Existují další kroky, jako je jídlo v restauraci (uvnitř i venku), vstup do muzea, účast na veřejné akci nebo přihlášení do hotelu. Cestující by měli ukázat jednu z následujících možností:

Méně než tři dny negativního testu PCR

Negativní test antigenu méně než 24 hodin

Vakcíny pro jednu dávku: Důkazy o dávce před 14 dny během posledních devíti měsíců

Vakcíny s dvojitou dávkou: Důkazy o 22 dnech po první dávce, během posledních 90 dnů

Vakcíny s dvojitou dávkou: Důkazy o 22 dnech po druhé dávce, během posledních devíti měsíců

Lékařské důkazy o zotavení z COVID-19 za posledních 180 dnů

Cestující by si měli u konkrétních leteckých společností ověřit testování, masky a další požadavky, zejména pokud se připojují přes jiné země

Turisté budou chtít zabalit některé specifické masky pro Českou republiku. KN95 Nebo FFP2 Masky (známé také jako „dýchací přístroje“) jsou vyžadovány pro vstup do obchodů, na letiště, do všech veřejných dopravních prostředků (včetně základen a zastávek), na pošty a do taxíků nebo sdílení práv. Oblečení nebo jiné masky jsou nezbytné pro venkovní prostředí, kde není možné sociální vyloučení. Tato pravidla platí pro všechny, včetně nízkorizikových (zelených) očkovaných cestujících.

Další informace najdete na www.mvcr.cz.

Související příběhy

Boom cyklistické turistiky: nejlepší cyklistické trasy v Evropě

Cestovatelé, kteří hledají méně zemí, kreativní destinace

Různé tahy: putovní paláce nebo zkoumání víry v Evropě

Meteorický vzestup sestupu cestuje do Evropy