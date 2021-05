Twitter začíná od uživatelů iOS požadovat povolení sledování aplikací

Po uvolnění iOS 14.5 Pro veřejnost minulý měsíc začalo několik aplikací žádat uživatele, aby povolili možnost sledování aplikací. S nejnovější verzí aplikace Twitter pro iOS jsou uživatelé nyní povinni povolit sledování, aby mohli přijímat „relevantní reklamy“.

Nový směrovač byl implementován s aplikací Twitter verze 8.65 a nyní je K dispozici v obchodě se softwarem. Po instalaci této verze aplikace se vás Twitter může zeptat, zda chcete povolit možnost sledování aplikace. Sociální síť tvrdí, že povolení sledování umožní Twitteru zobrazovat relevantnější reklamy v závislosti na požadovaném obsahu.

Další možnosti souvisejících reklam v systému iOS 14.5. Umožněte reklamám, aby pro vás byly relevantní, povolte Twitteru sledovat data od jiných společností v tomto zařízení, například aplikace, které používáte, a webové stránky, které navštěvujete. Ve výzvě iOS se můžete rozhodnout, zda povolíte sledování, a to můžete kdykoli později změnit v nastavení zařízení.

Kliknutím na tlačítko Pokračovat je uživatel přesměrován do aplikace Nastavení iOS v nabídce sledování. Zde můžete povolit nebo zakázat sledování aplikací na Twitteru. Ve výchozím nastavení je sledování aplikací třetích stran vypnuto.

Díky transparentnosti sledování aplikací už aplikace nebudou moci sledovat uživatele napříč aplikacemi a jinými weby, aniž by je nejprve požádali. Většina aplikací používá tato data k zobrazování reklam na základě toho, co uživatel hledá na webu nebo co si nainstaloval do svých zařízení. podle Nedávný výzkumPomocí této nové možnosti to aplikacím umožnilo sledovat pouze několik uživatelů.

Mezitím několik uživatelů stále nemá přístup k nastavení transparentnosti sledování aplikací pro iOS kvůli Šedá přepnout ven I poté, co Apple řekl, že tento problém vyřešil iOS 14.5.1.

