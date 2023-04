Opakování signálu přiváděného do skalnatého světa velikosti Země by mohlo odhalit klíč k obyvatelnosti: ScienceAlert

Astronomové sledovali opakující se rádiový signál na kamennou exoplanetu velikosti Země, která zřejmě disponuje jedním z klíčových faktorů, díky nimž je svět obyvatelný: magnetické pole.

Planeta je známá jako YZ Ceti narObíhá kolem malého červeného trpaslíka, který se nachází asi 12 světelných let od Země.

„Pátrání po potenciálně obyvatelných nebo život nesoucích světech v jiných slunečních soustavách částečně závisí na schopnosti určit, zda skalnaté exoplanety podobné Zemi skutečně mají magnetická pole.“ řekl Joe Pesciprogramový ředitel Národní radioastronomické observatoře americké Národní vědecké nadace, který práci podpořil.

„Tento výzkum ukazuje nejen to, že tato konkrétní kamenná exoplaneta má pravděpodobně magnetické pole, ale poskytuje slibný způsob, jak najít další.“

Magnetické pole je to, co chrání atmosféru planety před stržením silnými hvězdnými větry.

Mars měl například atmosféru a byl teplou, vlhkou planetou, než ztratil své magnetické pole, a bez její ochrany je jeho atmosféra postupně erodována plazmou z našeho Slunce.

Jupiter, Saturn, Uran a Neptun V naší sluneční soustavě stále máme magnetická pole. A v minulosti astronomové měli Našel důkazy o větších exoplanetách s vlastními magnetickými poli.

Ale až teď Nebyli jsme schopni identifikovat magnetická pole v menších, skalnatých světech mimo naši sluneční soustavu. Vlastně jsme ani neměli spolehlivý způsob, jak to hledat.

Ukazuje se, že opakování rádiového signálu může být vodítkem, které potřebujeme. Tým věří, že je to způsobeno magnetickým polem planety, které s ní interaguje YZ Cetihvězda, která se točí.

Než se příliš vzrušíte, YZ Ceti b se pravděpodobně nebude hemžit životem, jak jej známe, i když má magnetické pole. Kamenná exoplaneta je tak blízko YZ Ceti, že její oběžná dráha trvá pouhé dva dny (pro srovnání: planetě nejblíže našemu Slunci, Merkuru, trvá úplný oběh 88 dní).

Pokud se ale magnetické pole planety potvrdí dalšími pozorováními, znamená to, že budeme mít konečně způsob, jak v budoucnu objevit další světy přátelské k životu, jako je on, což je velmi vzrušující při hledání obyvatelných planet.

Signál zachytil Extra Large Collection od Karla G. Jánského v Novém Mexiku a byl identifikován, když astronom Jackie Feldsen z Bucknell University v Pensylvánii o víkendu doma zkoumal data.

„Vidím tuhle věc, kterou ještě nikdo neviděl,“ Bladsen řekl Jasonu Stoughtonovi V tiskové zprávě National Science Foundation.

„Viděli jsme první výbuch a vypadalo to nádherně,“ dodal astronom Sebastian Pinedadalší výzkumník na papíře, je z University of Colorado, Boulder.

„Když jsme to znovu viděli, velmi to nasvědčovalo tomu, že tady možná opravdu něco máme.“

Co tedy způsobuje signál? Současná hypotéza je, že silné rádiové vlny se generují, když magnetické pole planety prochází plazmou emitovanou její hvězdou.

Z tohoto důvodu je YZ Ceti b – se svou velmi krátkou oběžnou dráhou – hlavním kandidátem na zachycení magnetického pole, interaguje se svou hvězdou často a prudce, aby generovala rádiové vlny dostatečně silné na to, aby byly detekovány až ze Země.

„Hledáme planety, které jsou velmi blízko jejich hvězdám a mají podobnou velikost jako Země. Tyto planety jsou příliš blízko svým hvězdám na to, aby někde žily, ale protože jsou tak blízko planety, jaksi se prodírá spousta věcí vycházejících z hvězdy,“ řekl Feldsen.

„Pokud má planeta magnetické pole a rozrývá dostatek hvězdného materiálu, způsobí to vyzařování jasných rádiových vln z hvězdy.“

Tým v podstatě viděl toto: Během pěti období pozorování našli Villadsen a Pineda silné rádiové signály vysílané YZ Ceti, zhruba shodné s oběžnou dobou YZ Ceti b, což naznačuje, že to byla interakce mezi planetou a hvězdou, která vytvořila jim.

Na základě síly rádiových vln byl tým schopen prokázat, že je lze vysvětlit přítomností magnetického pole planety. Pokud by se to potvrdilo, jednalo by se o první kamennou exoplanetu velikosti Země, u které se ukázalo, že ji má.

Ale ačkoli jsou dosavadní důkazy přesvědčivé, stále je jich dost na to, aby bylo možné vyloučit, že hvězdné rádiové vlny způsobuje něco jiného.

Existuje také skutečnost, že rádiové vlny bylytéměř(ale ne tak docela) v souladu s oběžnou dobou planety, která má být pozorována.

Tento náklon by mohl být způsoben magnetickým polem planety, uvedl tým vysvětlit v jejich novinách, podobně jako naklonění magnetického pole Jupiteru. Ale než budeme vědět jistě, co vidíme, je zapotřebí více pozorování.

„Než se objeví opravdu silné potvrzení rádiových vln vyvolaných planetami, bude ještě mnoho následných prací,“ řekl. Feldsen řekl National Science Foundation.

„Jakmile ukážeme, že se to skutečně děje, budeme to moci dělat systematičtěji. Jsme teprve na začátku.“

Díky bohu tam Nová rádiová zařízení jsou online Naše schopnost „naslouchat“ hvězdám je tak neustále lepší a lepší. Je jen otázkou času, než najdeme planetu s tím, co hledáme – magnetickým polem, které nám připomíná domov.

Výzkum publikovaný v přírodní astronomie.