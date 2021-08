Olympijské hry v Tokiu: Změna pravidel, rozměrů, držitelé rekordů – vše, co potřebujete vědět o vývoji oštěpu | Novinky z olympijských her v Tokiu

Nové Dillí: Bylo to v roce 1984, kdy německá legenda Uwe Hoon během Olympijského dne atletiky v Berlíně ujela 104,80 metru.Tímto slavnostním hodem překonal Hohn světový rekord v čase 99,72 metru, který vytvořil Američan Tom Petronov v roce 1983. Hohn je stále jediným mužem, který hodil oštěpem na 100 metrů. A tento rekord, říkají odborníci, nebude nikdy překonán.Honův rekord se tak stal „věčným“.Hohnův rekordní oštěp přiměl manažery posadit se a uvědomit si, že mají co dělat, aby zkrátili vzdálenosti, které oštěpy házeli muži nadhazovači.V důsledku toho byl v roce 1986 přepracován pánský oštěp, který posunul těžiště dopředu o 4 cm (1,5748 palce). K tomuto kroku došlo především proto, že nadhazovačům hrozilo překročení prostoru, který je k dispozici pro házení oštěpem na kurty, a vstupu do prostoru dráhy, což ohrožuje další sportovce a funkcionáře.

To také zrušilo časté a tajemné vykládky, které se staly hlavní nepříjemností pro úředníky měřící vzdálenosti v poli. Oštěp kopí se díky své dřívější délce, těžišti atd. Často po přistání nezapadá do země.

S přepracovaným oštěpem začal nos sestupovat dříve a ostřeji, čímž se zmenšily vzdálenosti hození přibližně o 10%.

V důsledku tohoto přepracování byly od té doby zaznamenávány nové záznamy s přepracovaným kopím. Rekord Hunských zvířat na 104,80 metru se tak stal nesmrtelným.

Žádný z oštěpů se po zavedení nového designu oštěpu nemohl dotknout trojúhelníkové značky.

Jan Železný z České republiky je držitelem aktuálního světového rekordu (s přepracovanou kopí) v 98,48 metru. Čtyřnásobný olympijský medailista Železný dosáhl úspěchu v roce 1996.

Německá světová jednička Johannes Vetter v roce 2020 dosáhla 97,76 metru, ale rekord Železného se jí nepodařilo zlomit. Vetterovi, který na olympijských hrách v Tokiu skončil devátý, patří druhé místo v seznamu držitelů světových rekordů.

Mezitím byl ženský oštěp v roce 1999 přepracován.

Oštěp:

Hmotnost a výška (pánský oštěp): Hřídel kopí musí vážit nejméně 800 gramů a musí mít délku 2,6 až 2,7 metru

Hmotnost a výška (dámský oštěp): Ženský oštěp by měl vážit 600 gramů a měl by být dlouhý 2,2 až 2,3 metru.

Top 10 nejlepších hodů na světě (velký venkovní oštěp mužů) – s přepracovaným oštěpem

98,48 m – Jan Železný České republiky – květen 1996 (světový rekord)

97,76 n. L. – Johannes Witter – září 2020

93,90 n. L. – Thomas Rohler, Německo – květen 2017

93.09 n. L. – Fin Aki Parvainen – červen 1999

92,72 n. L. – Julius Yego z Keni – srpen 2015

92,61 n. L. – Rusko Sergej Makarov – červen 2002

92,60 n. L. – německý Raymond Hecht – červenec 1995

92.06 n. L. – Němec Andreas Hoffmann – červen 2018

91,69 n. L. – řecký Konstadinos Gatsioudis – červen 2000

91,59 n. L. – Norský Andreas Thorkildsen – červen 2006