Porotce architektonické soutěže na novou filharmonii v pražské Valdovské vybral 15 ateliérů, které zpracovaly soutěžní plány.

Již dříve město oslovilo přímo pět ateliérů a celkem porota vybere vítěze z 20 projektů příští rok v dubnu.

Starosta Zdeněk Hřib (Piráti) dodal, že magistrát chce s novým ministrem kultury jednat o spolufinancování slíbeném před výstavbou. Stavba by měla stát do roku 2032. Podle dosavadních odhadů má celá stavba celkem 6 miliard Kč.

Předseda poroty a přední brněnský architekt Michal Sedláček řekl, že vybrat 15 bylo obtížné, protože v klání bylo 115 kandidátů. Ve 20 designových studiích je zastoupeno 12 zemí. Pět z nich je z České republiky nebo mezi nimi i čeští architekti.

„Myslím, že 20 studií je skutečně zárukou, že dostaneme mnoho vysoce kvalitních návrhů, ne jen několik,“ řekl. Výsledky soutěže mají být vyhlášeny v květnu příštího roku, poté o nich budou hlasovat radní města.

Rozhodčí soud podle Hřiba potřebuje kromě budovy samotné také vypořádání veřejného prostranství kolem budovy.

„Chceme, aby filharmonie a její okolí žila z výkonu. To znamená, že by to měla být nejen turistická destinace, ale také místo, kam chodí makléři,“ řekl starosta.

Kromě soutěže primátorova náměstka Petra Hlaváčka (TOP 09) město pokračuje v dalších přípravných aktivitách, a to průzkumu vibrací ve vrstvách nebo průzkumu mezi veřejností.

Pracovní skupina na magistrátu projednává i financování, na kterém by se měl, jak již dříve slíbil, podílet i stát.

Město však zaplatí projektovou dokumentaci stavby, která má stát 750 milionů korun. Starosta Brock 7 John Sijinsk (Brock Sobe) uvedl, že městská část zřídila na terase skatepark a plánuje tam další hřiště.

Podle plánů města by k výstavbě, jejíž zahájení je nyní naplánováno na rok 2027, mělo přijít i zapojení dalších investorů – s výjimkou vládních a soukromých společností.

„Cítíme velký zájem ze strany soukromého sektoru,“ řekl dnes Hlaváček. I když je pravděpodobné, že založí fond, o formě financování zatím nebylo rozhodnuto. Náměstek dodal, že magistrát očekává průběžné aktualizace rozpočtu v návaznosti na růst cen staveb, materiálů a energií.

Musí obsahovat Českou filharmonii, Českou filharmonii, Brockův symfonický orchestr a hudební oddělení pražského FOK nebo Městské knihovny v Praze.

V závislosti na městě je areál otevřen po celý den a nabízí kulturní místa, kavárny a restaurace. Obnova okolního nevyužívaného území si vyžádá rozsáhlé investice, jako je dopravní infrastruktura. Pro brownfield Holšovice-Bubní, kde se nachází areál filharmonie, zpracovává magistrát územní studii. Plánuje se tam mimo jiné rozsáhlá bytová výstavba.

Debata o stavbě velkého koncertního sálu v Praze se táhne už desítky let. Hala mohla být postavena v 90. letech 20. století v Ledné, kde se uvažovalo o výstavbě Národní knihovny podle návrhu architekta Johna Kaplika.

Japonští investoři chtěli stavbu České filharmonie věnovat 100. výročí. Tehdejší ministr kultury Milan Uhde i starosta Milan Gondr jejich přání odmítli.

Facebook oznamuje EU!

Pro zobrazení a vkládání komentářů na FB musíte být přihlášeni!