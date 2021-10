Obrovská karavana pro migranty začíná svou cestu do USA z Mexika

Sotva měsíc po více než deseti tisících Haitští přistěhovalci Del Rio, Texas, zaplavila, zaplavila pohraniční personál, velkou karavanu migrantů začínat od Z Mexika začala svou cestu do Spojených států, kde se od mnoha očekává, že budou hledat vstup a osídlení.

Je vidět obrovský průvod migrantů, kteří nesou transparenty, jak kráčejí z Tapachuly v Mexiku a používají lano, aby zůstali spolu, aby „nikdo nezůstal pozadu“, když karavana jede na sever, novinář Ali Bradley zmíněno. Na některých cedulích bylo napsáno jméno prezidenta Bidena, Fox News zmíněno.

Uvádí se, že mnoho přistěhovalců Sdělit Bradley řekl, že odcházejí ze Střední Ameriky do USA, aby si splnili „americký sen“.

podle Video záběr, dav se dostal do rvačky s mexickou imigrační policií, Instituto Nacional de Migración, na cestě, přičemž policisté postavili barikádu, která měla migrantům zabránit v průchodu.

Ireneo Mujica, vedoucí karavanu v Tapachule, v rozhovoru pro nezávislého novináře Oscara El Bleu řekl, že v Bidenově administrativě existuje neschopnost ohledně imigrační politiky. Mujica navrhl, že zatímco bývalý prezident Trump zpřísnil imigrační kontroly, což výrazně omezilo toky imigrantů, jeho řešení této otázky bylo přinejmenším předvídatelné.

„Pokud vám řeknu pravdu … alespoň u Donalda Trumpa jsme věděli, co máme. S Bidenem ne. Zdá se, že neví, co dělat s imigrací, protože říká jednu věc a dělá Řekni mi něco jiného, ​​co udělal Joe Biden? “Slíbil reformu imigračního systému, řekla Mujica.

Jiným způsobem na pohovor S Greifem Jenkinsem z Fox News Mujica navrhl, že za vyhoštění imigrantů kvůli špatnému řízení je z velké části zodpovědná mexická vláda a že mnoho imigrantů raději neopouští své domoviny.

“Co by mělo Mexiko jako každá země udělat, je zajistit, aby dělaly svůj podíl … peníze problém nevyřeší. Peníze vržené do vlád jako Mexiko … oni [migrants] Měli by tady dostat papíry, možnost pracovat tady, protože spousta z nich nechce jít do USA, protože Mexiko je dobré místo pro život a práci, “řekl.

Mujica řekla Bradleymu, že pochod měl být mírumilovný a nejprve by měl cestovat z Tapachuly do Mexico City v Mexiku.

