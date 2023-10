Nyní si můžete celý katalog Země přečíst online

Pamatujete si na Whole Earth Catalog? Pokud jste fanouškem libertariánského anarchistického časopisu, který pomohl podnítit zájem veřejnosti o vše, co se týká techniky a internetové kultury, máme pro vás dobrou zprávu: téměř kompletní sbírku Archiv publikace Byly digitalizovány a nahrány na web pro snadné procházení.

Dokonalá Země byla poprvé publikována v roce 1968, během vrcholu kontrakultury 60. let, spisovatelem a futuristou Stuartem Brandem. Slogan publikace – „Přístup k nástrojům“ – naznačuje její zájem poskytovat čtenářům produkty a tipy, které jim umožní být více soběstačnými a více propojeni s přírodou. Původní časopis vyšel jen několikrát, ale franšíza se později vyvinula a vyvinula několik odnoží, které se zaměřovaly mimo jiné na pomoc Mainstreaming vznikající kybernetické kultury.

V pátek Wired vypíchnut Celý archiv Země byl nahrán na web. Projekt restaurování a digitalizace sbírky řídil Barry Throw, výkonný ředitel nadace Šedý kolektiv“, umělecký kolektiv v San Franciscu, napsal Wired. Throw spolupracoval Nadace Long Now, nezisková kulturní organizace, a také Internetový archiv, který online sbírku hostí. Každé číslo je k dispozici ve formátu PDF a také na stránkách Internetového archivu.

Archiv obsahuje čísla Prohlédněte si celozemské programy, odnož původního časopisu, který poprvé vyšel v roce 1984, se zabýval speciálně vznikající počítačovou kulturou, která v té době vzkvétala. V rozhovoru pro Wired řekl 84letý Brand deníku, že je rád, že je kolekce dostupná fanouškům:

„Přál bych si, abychom to mohli udělat už před lety… Když to vypadalo jako možnost umístit určité věci online a nežádat o povolení nikoho jiného než nás, kteří jsme chtěli, aby to bylo neustále zdarma, všichni jsme si řekli „Ano, jdi do toho.“ „A pak to dokázali. Je to obrovský kus práce, abychom se tam konečně dostali.