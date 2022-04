Ptačí chřipka způsobila bezprecedentní úmrtí volně žijících ptáků z Minnesoty

Velká rohatá sova, která propadla smrtelné nemoci, stále žije. Dospělá žena začala jíst, chovat se a znít téměř normálně v Raptor Center na University of Minnesota v St. Paul.

Stále jsou v karanténě a jsou jedinými známými divokými dravci v Minnesotě, kteří se vzpamatovali z prudkého propuknutí ptačí chřipky, jedné z nejhorších v živé paměti.

„Jsme velmi nadšeni, že se jedné sově podařilo tento virus přežít,“ řekla Victoria Hall, výkonná ředitelka centra.

Uzdravení ptáka je vzácným znamením naděje na to, co se děje ve volné přírodě, kde se kmen chřipky vždy ukázal jako fatální pro sovy, orly, jestřáby a další dravce. Propuknutí ptačí chřipky pochází z Evropy a nemá obdoby co do rozsahu, rozsahu a škod způsobených volně žijícími ptáky během jejího šíření ve Spojených státech. Virus představuje pro člověka jen malé nebezpečí.

Poslední velké propuknutí ptačí chřipky v Minnesotě v roce 2015 zdevastovalo chovy drůbeže a kuřat na dvorcích, ale nikdy nezpůsobilo větší úmrtí ve volné přírodě. Letos na jaře utrpěly drůbežárny opět velké ztráty, ale šíření úhynů volně žijících ptáků je novým fenoménem.

Jen Raptor Center potvrdilo, že na virus zemřelo 16 sov, 13 orlů bělohlavých a sedm jestřábů rudoocasých. Zabili celou hnízdící rodinu sov velkorohých, které se staly něčím jako místní celebritou poblíž jezera Nokomis v Minneapolis.

„Vždycky to upoutá vaši pozornost, když ztratíte chovný pár jako je tento,“ řekl Hall. „To vás nutí přemýšlet, jaký dopad by to mělo na populaci.“

Většina dravců infikovaných virem vykazuje jasné známky utrpení: neustálé záchvaty, nepříjemný křik a potíže se sezením nebo pohybem. Sova, která přežila, vykazovala mírnější příznaky, řekl Hall.

Byla zjevně nemocná, neuletěla a nechala se ručně sundat ze země. Ale sova neměla žádné záchvaty ani vážnější příznaky. Hall řekla, že možná nikdy nebyla vystavena vysoké dávce viru nebo že něco v jejích genech ji udělalo dostatečně silnou, aby se s nemocí vypořádala.

Nějaká forma viru, obvykle méně nakažlivý kmen, se téměř vždy vyskytuje u vodního ptactva. Virus se vyvinul u kachen a hus a jen zřídka jim ublíží nebo se přenese na jiná zvířata. Ale někdy se objeví zvláště nakažlivý a destruktivní kmen, řekla Michelle Carstensenová, vedoucí programu Wildlife Health Program v Minnesotském ministerstvu přírodních zdrojů (DNR).

Virus se šíří mezi různými skupinami kachen a hus, když migrují, když cestují z Evropy do Nového Skotska do Karibiku a Mexického zálivu do horní části Středozápadu. Šíří se na sovy, jestřáby a supy, kteří je žerou. Virus je nejúčinnější na jaře, kdy mu chladné a vlhké počasí umožňuje přežít ve výkalech a mrtvolách. Berou mrchožrouty, nebo dokonce podrážky bot, do kurníků a na krůtí farmy. Carstensen řekl, že ohniska obvykle ustupují v létě, kdy je teplé a suché počasí, a virus nemůže přežít mimo hostitele téměř tak dlouho.

Uvedla, že není možné určit ztráty na volně žijících zvířatech.

„Je těžké si položit otázku, když jsme stále uprostřed toho,“ řekl Carstensen. „Víme, že je to smrtelnější než vypuknutí v roce 2015, ale je to brzy a neznáme účinky na úrovni populace.“

Byla potvrzena úmrtí v 28 států, který zahrnuje případy pěti uhynulých ptáků nalezených dohromady až několik stovek. Bylo to obzvláště těžké pro orly a sovy bělohlavé a neobvykle smrtící pro husy sněžné, řekl Carstensen.

Za poslední měsíc se ptačí chřipka rozšířila na přibližně 40 Provoz hospodářských zvířat V Minnesotě byly zabity asi dva miliony domácích ptáků, a to buď přímo, nebo přesídlením, jakmile bylo hejno infikováno.

Vlády státu a federální vlády pracují na tom, aby se tito farmáři integrovali, řekl guvernér Tim Walz v úterý ve Wilmaru v Minnesotě na akci, která má upozornit na reakci státu.

„Věděli jsme, že to přijde. Viděli jsme to na východním pobřeží a věděli jsme, že je jen otázkou času, kdy sem přijdete,“ řekl Walz. „Tito producenti, tyto kuřecí a krůtí farmy tvoří obrovskou část ekonomiky Minnesoty a velkou část kultury, kdo jsme.“

Sedmnáct infikovaných nebo nemocných ptáků, o které se stará Minnesota Wildlife Rehabilitation Center v Roseville, mělo pozitivní test na virus.

„Měli jsme tolik hovorů o mrtvých supech a nemůžu vám to říct,“ řekla Tammy Vogelová, mluvčí rehabilitačního centra. „Lidé najdou na dvoře mrtvé lesní kachny, lidé jdou a vidí husy ležící na ulici.“

Bohužel to není jen vodní ptactvo a dravci, kteří měli pozitivní test, řekl Fogel. Infikovaný ledňáček říční, který byl přivezen do centra poté, co uvízl na parkovací rampě v Minneapolis, měl ptačí chřipku.

„Nemyslím si, že by ledňáček byl na někom jako citlivý druh,“ řekl Vogel. „O tom je spousta neznámých.“

Rozsah epidemie vyvolal obavy, že se virus rozšíří mimo svůj obvyklý lineární koridor z vodního ptactva na dravce a vodního ptactva na kuřata. Tato nejistota vedla Hall and Raptor Center k doporučení, aby lidé počkali s naplněním ptačích krmítek až do léta, pro případ, že by se zpěvní ptáci dostali do kontaktu s infikovanými výkaly nebo mršinami a rozšířili nemoc do volné přírody.

„Je toho hodně, co nevíme,“ řekl Hall. „Přemýšlíme o věcech, které můžeme udělat a které mohou pomoci.“

Podle Carstensena a DNR však budou pěvci pravděpodobně vystaveni velmi nízkému riziku nákazy touto nemocí. Řekla, že v historii bylo známo jen několik případů ptačí chřipky u pěvců.

„Jejich riziko přenosu viru není vysoké, ale rozhodně to není nemožné,“ řekla. „Ptačí krmítka asi nejsou velký problém.“

Lidé, kteří vidí mrtvé nebo umírající ptáky, jsou požádáni, aby zavolali na horkou linku DNR na číslo 888-646-6367, aby mohli být ptáci otestováni nebo alespoň odstraněni dříve, než lapači virus rozšíří.

