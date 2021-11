Novozélandský filmový festival vybírá film z Íránu

TEHERÁN – Tři uznávané filmy z íránské kinematografie budou uvedeny na Mezinárodním filmovém festivalu Nového Zélandu, který v pátek zahájil v Christchurch.

Filmy “Sun Children”, “A Hero” a “Hit the Road” budou uvedeny v různých sekcích festivalu.

Film Children of the Sun, který režíruje Majid Majidi, se točí kolem Aliho, vůdce gangu ježků, který žije těžký život v podobě dětské práce a drobné kriminality. Život nabere nečekaný směr, když šéf místního gangu Hashem přinutí chlapce infiltrovat a prohledat Charitou financovanou „School of the Sun“, pod jejíž podlahami, jak se zdá, číhá skrytý poklad. Ali, hnán strachem a nadějí pramenící ze zoufalství, se vrhá do honby za pokladem s cílevědomým zaměřením, které ho oslepuje před pomalým rozplétáním jeho přátelství a světa kolem něj.

Íránský film měl premiéru během 38. zasedání filmového festivalu Fajr v Teheránu v únoru 2020 a získal Crystal Simorghs za nejlepší film, scénář a výpravu.

Film byl také uveden na několika mezinárodních akcích, včetně 77. filmového festivalu v Benátkách. Festival ocenil hvězdu filmu Ruhollah Zamani cenou Marcella Mastroianniho.

“Sluneční děti” také získaly zlatou cenu za nejlepší hraný film v kategorii juniorů na 61. ročníku Zlín Film Festivalu v České republice.

“Hrdina,” íránské předávání Oscarů za rok 2022 v režii Asghara Farhadiho sleduje Rahima, rozvedeného otce, který si odpykává trest odnětí svobody za to, že nezaplatil dluh. S velkou radostí si bere dva dny volna. Nejen, že se setká se svou rodinou a milencem, ale také má velké naděje na opuštění vězení díky pytlíku zlatých mincí, které našla jeho přítelkyně. Když se ukáže, že mince nestačí k vyjednání platebních podmínek se svým věřitelem, Raheem se rozhodne najít majitele, aby je vrátil. Očekával pouze následnou fanfáru, která mu vynesla všeobecný respekt a pracovní nabídku.

Ale Rahimův optimistický výhled se rychle rozplynul uprostřed pověstí a pochybností o pravdivosti jeho příběhu. Rahim, ponořený do svých zdánlivě neškodných polovin pravdy, musí proplouvat morálním labyrintem, který se zdá nevyhnutelný.

Film “Hit the Road” v režii Pana Panahi začíná uprostřed ničeho, když se íránská rodina zastaví v jámě, aby pohřbila telefon dítěte, aby se vyhnula sledování. Prostřednictvím mnoha zastávek a setkání prozkoumáváme neklidnou dynamiku této rodiny a dozvídáme se o jejich cíli.

Mezinárodní filmový festival Nového Zélandu potrvá do 21. listopadu.

Foto: Ruhollah Zamani se objevuje ve scéně z filmu Majida Madžídího “Children of the Sun”.

MMS / Yao