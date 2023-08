NMPhil zahajuje víkend Labor Day s klasickým příslušenstvím

28. srpna – Vezměte si deku a večeři a začněte svůj víkend Svátku práce hudbou v botanické zahradě ABQ BioPark.

New Mexico Philharmonic Orchestra předvede hudbu Aarona Coplanda, Johna Williamse a dalších na koncertě uprostřed květin a stromů na 2601 Central Ave. SZ v pátek 1. září.

„Mají něco pro každého,“ řekl Marian Tanau, prezident a generální ředitel New Mexico Orchestra.

Show, kterou bude režírovat hudební režisér Roberto Minchuk, zahájí Copelandovo drama Fanfare for the Common Man.

Následuje známý „Svatební pochod“ od Felixe Mendelssohna ze „Snu noci svatojánské“.

Na globální dráze se nálada přesouvá do intermezza jednoaktové opery Cavalleria Rusticana z roku 1890 italského skladatele Pietra Mascagniho. Cavalleria rusticana, považovaná za jeho mistrovské dílo, způsobila jednu z největších senzací v historii opery a sama vstoupila do hnutí verismo, postromantického žánru zdůrazňujícího realistické a přirozené obrazy v italské dramatické hudbě.

„Tak to jde po celém světě,“ řekl Tanao.

Další je „Peer Gynt Suite No. 1 (In the Hall of the Mountain King)“ norského skladatele Edvarda Griega, založená na životě prokrastinace a vyhýbání se.

Následuje „Novosvětská symfonie“ českého skladatele Antonína Dvořáka, kterou napsal v době, kdy byl ředitelem Národní hudební konzervatoře v Americe.

Hudebníci zahrají předehru ruského skladatele Michaila Glinky k opeře „Ruslan a Ludmila“. Glinka byl prvním ruským skladatelem, který získal široké uznání ve své vlastní zemi, a je často považován za hlavní pilíř ruské klasické hudby.

Nakonec se vrací do Států s klasikou „9 to 5“ od Dolly Parton, po níž následuje hudba Dannyho Elfmana z „Spider-Mana“. V návaznosti na téma filmu orchestr uzavře koncert Flying Theme Johna Williamse z ET The Extra-Terrestrial.