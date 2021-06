Netanjahu se minulý víkend jako izraelský předseda vlády snažil potenciálně zůstat u moci

Během minulého týdne Netanjahu obvinil muže, který by jej nahradil, Naftali Bennett , provádějící „největší volební podvod v historii země“ a vytvářející „nebezpečnou“ vládu v jazyce, který odrážel nepodložené tvrzení bývalého prezidenta Donalda Trumpa po volbách v USA v roce 2020. Netanjahuova strana Likud ve čtvrtek zmírnila falešná obvinění z volebních podvodů , ale jen mírně.

Místo toho, aby řekla, že došlo k chybám spočítáním hlasů nebo systematickým podvodům, strana zveřejnila na Twitteru, že „Bennett unesl hlasy zprava a posunul je doleva v přímém rozporu s jeho vlastními. [campaign] sliby. Pokud to není podvod, pak nevíme, co to je.

Ve vlákně Twitteru sdíleném Netanjahuem Likud uvedl, že dojde k mírovému přenosu moci na novou vládu. „V Izraeli vždy proběhlo mírové předání moci a vždy bude,“ napsala strana Likud. Strana obvinila ostatní, nepojmenované, z toho, co tvrdila, ze způsobů, kterými byla Netanjahuova slova „zkreslena“.

To ale neznamená, že Netanjahu je stejný podlehni jeho porážce Nebo tiše opustit oficiální sídlo předsedy vlády na ulici Balfour v Jeruzalémě. Netanjahu se opakovaně zobrazoval jako jediný člověk, který může udržet Izrael v bezpečí před nepřáteli Íránu, Gazy a Libanonu.

Ve 120-místném izraelském Knessetu má Bennett drtivou většinu 61 křesel. Netanjahu a jeho spojenci lobují u politiků ze stran Pravice a Nové naděje, aby hlasovali proti Bennettově nové vládě v rozhodujícím hlasování o důvěře naplánovaném na neděli odpoledne. Pokud Bennett ztratí hlas, jeho snahy zbavit muže, pro kterého pracoval, selhaly a pravděpodobně pošle Izrael do jeho pátých voleb za dva a půl roku. Neúspěch by však Netanjahua nechal jako prozatímního předsedu vlády, což je titul, který držel po většinu nedávných politických nepokojů v Izraeli. V rámci probíhající lobbistické kampaně proti Bennettovi Netanjahu tweetoval Začátkem tohoto týdne „Ten, kdo je vpravo, nehlasuje pro levicovou vládu, a ten, kdo podporuje levicovou vládu, není zprava." Bennett posílil svou podporu své koalici, když se člen jeho strany Yamina, považovaný za jednoho z těch, kteří pravděpodobně zběhnou a selžou u začínající vlády, v úterý zavázal svou podporu. A v neděli Bennett naléhal na dlouholetého izraelského vůdce, aby podpořil řádný přechod moci a nenechal za sebou „spálenou zemi". "To není katastrofa, to není katastrofa. Jedná se o změnu vlády. Je to normální a obvyklý jev v každé demokratické zemi," řekl Bennett na nedělní večerní tiskové konferenci ve 120místném parlamentu, známém jako Knesset. . „Systém ve státě Izrael není monarchií. Nikdo nemá monopol na moc." Netanjahu ještě musí veřejně přiznat porážku svému bývalému náčelníkovi štábu a je si dobře vědom příležitostí, které ještě má k nalezení rozporů a trhlin, které by mohl využít ve vládě Bennetta. Má se stát nejrozmanitější koalicí v historii Izraele, včetně pravicových, levicových a arabských stran. Koalice osmi různých stran, z nichž každá má své odlišné zájmy, však může mít jen malou společnou půdu pro sjednocení, kromě jejich touhy odvolat Netanjahua z funkce. Jednota Bennettovy vlády bude čelit první velké zkoušce v neděli odpoledne, kdy se Knesset setká, aby projednal koaliční priority a politiku, než bude složen přísahou. Očekává se, že diskuse potrvá několik hodin, během nichž se Netanjahu a jeho spojenci pokusí najít tlakové body, aby udrželi jednu stranu od druhé. Teprve potom bude mluvčí Knessetu, člen Netanjahuovy strany Likud, požadovat vyslovení důvěry. Bude to určující okamžik, který nejen rozhodne o vůdci státu, ale také odhalí, zda Netanjahu, dlouho považovaný za „kouzelníka" izraelské politiky, má ještě další trik.