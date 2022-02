České komfortní jídlo St. Louis Kolac má všechny ty správné věci | Recenze restaurace | St. Louis | Zprávy a události Saint Louis

Klikni pro zvětšení Javorové slunce

Představuje St. Louis Kolache má sladké i slané náplně v různých koláčích.

Russell Clark stále nemohl uvěřit, jak jsou si hvězdy kompatibilní, když přišel s nápadem otevřít první St. Louis Colach. On a restaurační guru, on a kolega průmyslník Bart Mantia bzučeli o myšlence otevřít si vlastní podnik, ale věděli, že nemohou získat peníze na založení steakhousu, jako je Mortonův, protože se setkali a pracovali. spolu deset let. Místo toho se dali do podnikání s pizzou, otevřeli tři franšízy Cecil Whitaker, ale vždy hledali další příležitost.

To by přišlo v roce 2014, když Clark mluvil s několika přáteli, kteří se právě přestěhovali do Texasu. kolega labužník, jeho přátelé blouznili o těchto malých kapsičkách z těsta zvaných koláče, uklidňující české základně složené z různých náplní nacpaných do kulaté, nadýchané housky; Od jejich verze byly obchody s koláči ve státě Lone Star všudypřítomné a oblíbené jako Imo’s Pizza v St. Louis. Clarka to zaujalo, ale moc o tom nepřemýšlel až o několik dní později, když uviděl místo v dnešní představení Propagace koláčů jako jednoho z dalších velkých potravinových trendů roku 2015. Jak si vzpomíná, bylo to, jako by mu v hlavě zhasla žárovka.

S Mantillou na palubě Clark Colache Train, přátelé provedli nějaký výzkum a vývoj, dostali výlohu v Crieffe-Core a otevřeli St. v Brentwoodu od roku 2003), jídlo je v této oblasti relativně neznámé. Ale Clark a Mantia si starosti nedělali. Jak viděli, nepodávali nic víc než dobré americké komfortní jídlo nacpané do pohodlného, ​​jedlého obalu. Domnívají se, že jakmile se to rozšíří, odvedou slušnou práci. Během týdnů byli tak zaneprázdnění, že začali uvažovat o otevření druhého obchodu; O sedm měsíců později přesně to udělali. Brzy otevřeli třetí místo a loni v lednu otevřeli své čtvrté místo ve čtvrti Southwest Garden.

Clarke věří, že úspěch St. Louis Kulach je založen na myšlence, že téměř každá kultura na Zemi má nějaký druh plněné koblihy. Čína má pao a Indie samosu. Ve Střední Americe je to impérium. Gyozas je japonská verze a mandu je korejský, zatímco ravioli je plněná kapsa z Itálie a Balkánu. Nicméně, daleko od plněného vozu, se Clark a Mantia stali úspěšným obchodním řetězcem, protože si vyrobili vlastní jídlo vytvářením zábavných – dokonce i místně ovlivněných – odrůd, které propůjčují koláči charakteristický nádech.

Například jejich verze Pappy’s Pulled Pork kombinuje St. Slavný Louis Smokehouse se St. (Jako všechny nabídky St. Louis Kolache se i tato podává při pokojové teplotě; takto je to dobré, ale rychlým foukáním v mikrovlnné troubě nebo toustovači je to ještě lepší.) Pečte, dokud šťáva a pikantní barbecue omáčka nevsáknou do rolády uvnitř. Nejen, že to funguje z hlediska chuti, ale je to pravděpodobně nejjednodušší způsob, jak jíst lahodnou pappy šunku bez nepořádku.

Clark a Mantia používají další podnik v St. Louis, Gioia’s Deli, pro svůj Hot Salami koláč. Pro tuto verzi je oblíbený pikantní italský salám – teplá klobása vyrobená z vepřové hlavy, hovězího masa a koření – zasunutá do housky s giardinerou a sýrem a tvoří vyváženou pikantní náplň bohatou na štiplavé koření. Je to zábavný způsob, jak si užít tento úžasný Hill základ.

St. Louis Colach se však nemusí spoléhat na to, že vynikne místní oblíbenci. Buchta s uzeným lososem spojuje velké kusy horké uzené ryby se smetanovým sýrem a kapary připomínající bagely a lokše, které byste našli v newyorské židovské restauraci. Smetanový sýr je také vpředu a uprostřed koláče jalapeño-popper, který nahrazuje smažený zevnějšek, který běžně zahrnuje základní barové jídlo, křupavou rolkou z restaurace. Stejně jako tradiční verze, i tato vyzařuje bohatou, sýrovou náplň a rozpaluje ústa peprným žárem.

hraje sv Louis Kolache Tuto snadnou uklidňující atmosféru najdete i v mnoha dalších pokrmech. Kulaš z buvolího kuřete používá k náplni trhané maso pokapané buvolí omáčkou; Sortiment Philly Cheese Steaks zahrnuje tenké plátky steaku, nakrájené papriky, cibuli a sýr z černého pepře a nacpe je do krusty kolacha. Dalším vzrušujícím jídlem je Restaurant Lounge se špenátovým a artyčokovým dipem. Na rozdíl od jiných kulaches se tato verze podává otevřená, jako tortilla, a bohatě plněná směsí špenátu, artyčoků a sýra, což se ukazuje jako lepší způsob, jak si vychutnat dip, než jen tortilla chipsy.

V restauraci se také podává několik snídaňových kol, které jsou mnohem lepší – a méně chaotické – rychlé občerstvení než snídaňové sendvičové rychlé občerstvení. Spárujte vejce a sýr s lehce kořeněným mexickým chorizem pro lahodné ranní jídlo, zatímco Merica nacpe každé sousto večeře, jaké si dokážete představit – klobásu, vejce, slaninu a hranolky – do kolash. Nicméně snídaňový pokrm, který krade show, je klobása a omáčka, která si vezme lahodnou pochoutku, která pochází ze sušenek a omáčky, a pak ji nacpe do nadýchaného polštáře těsta. Možnost sníst tuto klasickou jižanskou snídani jednou rukou u volantu není nic kouzelného.

Nabízí také sv. Louis Kolache má několik druhů koláčků, všechny se podávají otevřené. Jablečný koláč kolache obsahuje lepkavou skořici a jablka obalená cukrem, zatímco porce krémového malinového tvarohového koláče je jako jemnější, méně šupinatá verze dánského sýra. A stejně jako u lahodných jídel ovlivněných St. Louis, partneři poctí své rodné město koláčem Gooey Butter Cake. Těsto zde poskytuje nejen pohodlný způsob, jak si dezert vychutnat jako šikovný pokrm, ale také zjemní jeho někdy jiskřivou sladkost.

Clark a Mantia mají větší plány pro St. Kromě čtyř lokalit, které v současnosti provozují jako firemní prodejny, mají několik franšízantů, kteří se připravují na otevření prodejen v oblasti metra. Dokonce mají na palubě bývalého hráče NFL jako franšízanta s plány otevřít obchod pod franšízovou značkou American Colch v Birminghamu v Alabamě. Není to špatný proces pro pár přátel z oboru, kteří doufali, že se vrhnou do největšího potravinářského trendu roku 2015 – s jemným zvratem se lidé budou dožadovat těchto lahodných kapes těsta v nadcházejících letech.

St. Louis Colach

Několik míst, včetně 5936 Southwest Avenue, 314-559-9730.

od pondělí do pátku. 6:00–14:00 Sluníčko. 7:00–14:00

Klobása a omáčka 3,25 $.

Gioia’s Hot Salami $ 3,69.

Hustý máslový dort 1,99 $.