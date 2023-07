Nejnovější patch pro Zaklínače 3 vám dává trochu lásky a zlepšuje boj

Ve středu džus CD Projekt Red Zaklínač 3 S dalším patchem, který dává osm let staré fantasy hře na hrdiny vylepšený vývoj napříč platformami na konzolích, nové funkce pro Nintendo Switch a dokonce i lépe vypadající trávník pro hmatové účely.

Diablo IV – Bear Bender Build

Zaklínač 3Oprava verze 4.04 Představuje řadu grafických aktualizací a vylepšení kvality života ve verzi hry i PC a také přináší některá specifická vylepšení pro Nintendo Switch. Stručně řečeno, nejnovější aktualizace vylepšuje funkci křížové progrese Switche, takže jakmile se přihlásíte ke svému účtu CD Projekt Red, můžete pokračovat tam, kde jste přestali. Zaklínač 3 na jiných platformách. Switch také získává obsah inspirovaný Netflixem, který ostatní konzole obdržely v nejnovější aktualizaci.

Přečtěte si více: Zaklínač 3 Fanoušci věří, že nový Patch změní hratelnost v přestávkách s ponorem

Kromě různých oprav chyb, jako je, ehm… „oprava kolize s trávou“, oprava 4.04 také umožnila, abyste během boje nemuseli moc bouchat do obrazovek nabídky, což vám umožňuje přepínat oleje a lektvary přímo z radiálního menu hry. Je to vítaná změna, protože oleje jsou životně důležité nástroje při ničení určitých monster. Nyní může Geralt koupat svůj meč jakýmkoliv konkrétním způsobem, který mu pomůže porazit monstra, se kterými právě bojuje, aniž by musel přerušit průběh boje odemknutím nabídky zastavení a pohráváním si s čarodějovým nálevem.

Netflix

Přečtěte si více: kouzelník Pořady na Netflixu nefungují, připravte se na útok

Tyto aktualizace kvality života přicházejí v druhé polovině třetí sezóny Netflixu Zaklínač Série – poslední sezóna S hercem Henrym Cavillem jako Geraltem– Už je to skoro za námi. V jeho nepřítomnosti převezme plášť jezdeckého plotice Liam Hemsworth, který se poprvé objevil jako řezník Blaviken ve čtvrté sezóně show.

Druhá část kouzelník3. sezóna 1. série bude mít premiéru ve vysílání 27. července.