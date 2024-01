Nepřátelský dron, který zasáhl americkou základnu v Jordánsku, mohl být zaměněn s americkým dronem

Pracovní teorie o tom, jak nepřátelský dron proklouzl přes obranu na americké základně v Jordánsku, je ten, že si americký personál spletl nepřátelský dron s letadlem vracejícím se z pozorovací mise, potvrdili v pondělí dva američtí představitelé.

Americký úředník potvrdil, že nepřátelský útočný dron se přiblížil k základně v malé výšce a zasáhl obytnou oblast ve věži 22.

Nedělní útok militantů podporovaných Íránem zabil tři příslušníky amerických služeb a zranil nejméně 34 dalších, uvedli američtí představitelé, přičemž prezident Joe Biden varoval, že útok se setká s americkou odpovědí, protože Írán účast odmítl.

Očekává se, že tato úmrtí podnítí další americkou intervenci v regionu, protože představují první incident v palebné linii amerických sil od začátku války mezi Izraelem a Hamasem v říjnu v reakci na teroristický útok Hamasu.

Spojené státy podporovaly Izrael proti Hamásu v Gaze a zároveň se snažily zabránit šíření bojů na širší Blízký východ, i když Spojené státy uvedly, že militanti podporovaní Íránem provedli sérii úderů v Iráku, Sýrii a Jemenu v opozici proti izraelská kampaň.

Představitelé Pentagonu však také uvedli, že zabití příslušníků amerických služeb by vyvolalo silnou reakci – i když by takový krok mohl zatáhnout Spojené státy a další regionální a mezinárodní mocnosti do rostoucího konfliktu.

„Nepochybuji o tom, že poženeme všechny úředníky k odpovědnosti v čase a způsobem, který si zvolíme,“ uvedl Biden v nedělním prohlášení.

Později, během akce konané v Jižní Karolíně, Biden držel chvíli ticha za duše mrtvých a řekl: „Odpovíme.

V reakci na údery mluvčí íránské mise při OSN v neděli pozdě večer řekl: „Írán nemá nic společného s dotyčnými útoky. Konflikt zahájila armáda Spojených států proti odbojovým skupinám v Iráku a Sýrii; např. operace jsou vzájemné.“ .

Ministr obrany Lloyd Austin vyjádřil lítost nad útokem ve svém vlastním prohlášení a slíbil, že „prezident a já nebudeme tolerovat útoky na americké síly a podnikneme všechna nezbytná opatření k obraně Spojených států, našich sil a našich zájmů“.

Podle amerického centrálního velení, které v neděli vydalo krátké prohlášení, v němž incident potvrdilo, nebyli tři mrtví členové služby okamžitě identifikováni, protože se čekalo na oznámení jejich rodin.

Úředník administrativy uvedl, že ke stávce došlo na místě Tower 22.

Ústřední velení USA původně uvedlo, že při útoku jednosměrného dronu, známého také jako „sebevražedný“ dron, bylo zraněno 25 vojáků. Americké centrální velení v pozdějším prohlášení uvedlo, že počet nakažených později podle představitele obrany vzrostl na nejméně 30 a poté na nejméně 34. Osm zraněných bylo evakuováno pro vyšší úroveň péče, jejich stav je ale stabilizovaný.

Úředník Rady národní bezpečnosti Bílého domu uvedl, že někteří ze zraněných členů služby měli vážná poranění střepinami a někteří byli vyšetřováni na poranění mozku. Tento úředník řekl, že počet nakažených se může změnit.

Jacqueline Martinová/AP

Biden byl během několika hodin po úderu několikrát informován a ve svém nedělním prohlášení uvedl, že Spojené státy „stále shromažďují fakta“ týkající se „zcela nespravedlivého útoku“, ke kterému podle něj došlo v sobotu večer.

Bílý dům vysvětlil, že k útoku došlo brzy v neděli v Jordánsku nebo pozdě v sobotu východního času.

Prezident ve svém nedělním prohlášení pochválil padlé příslušníky služby za to, že jsou „neochvějní ve své odvaze. Neochvějní ve své povinnosti. Neochvějní ve svém závazku vůči naší zemi.“

Tower 22 se nachází v severovýchodní oblasti Jordánska a je malým místem, které podporuje přeshraniční operace na americké základně Al-Tanf v Sýrii a přispívá k misi Pentagonu poskytovat poradenství a pomoc jordánské armádě.

V posledních měsících provedly milice podporované Íránem více než sto útoků v regionu, především na americké síly umístěné v Iráku a Sýrii, ale také na americké lodě a mezinárodní obchodní plavidla v Rudém moři a Adenském zálivu.

Útoky zranily desítky amerických vojáků, včetně vojáka, který byl vážně zraněn na Štědrý den při útoku na leteckou základnu Erbil v Iráku.

Dva členové amerického námořnictva jsou také považováni za mrtvé poté, co byli ztraceni na moři během mise, která uspěla při zachycení lodi převážející části íránských raket mířících do Jemenu.

Americké síly začaly v říjnu podnikat cílené odvetné útoky na bojovníky na Blízkém východě, které Pentagon soustavně označuje za obranná opatření s cílem oslabit milice a odradit je od eskalace.

Po měsících útoků zaměřených především na komerční lodě ve vodách kolem Jemenu zahájily Spojené státy v lednu také řadu úderů proti rebelům Houthi v zemi.

Američtí představitelé zpočátku doufali, že provádění operací v obou dějištích sníží schopnost válčících skupin pro další konflikt, ale výměny mezi ně za tetování s militanty v Sýrii, Iráku a Jemenu místo toho neustále eskalovaly.

Tento dlouhodobý vzorec vyvolal otázky ohledně širší vojenské strategie.

„Co dělají [critics of the current approach] chce? Širší konflikt? Chcete nás v totální válce?“ Gen. C. Q. Brown Jr., předseda Sboru náčelníků štábů, řekl v nedávném rozhovoru s Marthou Raddatzovou, hlavní korespondentkou ABC News pro globální záležitosti.

Někteří zákonodárci také kritizovali Bílý dům za to, že nejprve nepožádal Kongres o povolení zahájit stávky v Jemenu, přestože administrativa tvrdí, že k provádění takových operací jednala na základě stávající zákonné pravomoci.

Planet Labs PBC přes AP, FILE

V několika hodinách poté, co byl úder na Jordánsko potvrzen, promluvil rostoucí počet členů Kongresu. Mnozí vyjádřili soustrast mrtvým a zraněným členům služby a republikáni uvedli, že Bidenova administrativa selhala v odpovídajícím jednání s Íránem.

Předseda zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů Michael McCaul uvedl v prohlášení, zatímco předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson vyzval k „velmi jasnému poselství celému světu, že budou provedeny útoky“. „Naše síly nebudou tolerovány.“

V rozhovoru natočeném minulý týden s Marthou Raddatzovou byl generál Brown dotázán, zda zabíjení Američanů na Blízkém východě ovlivní jeho rozhodovací proces.

Řekl, že armáda dělá „vše, co je v našich silách, aby ochránila naše síly“, a poznamenal, že Spojené státy si nepřejí „širší konflikt“ v regionu – a že nevěří ani Íránu, který chce válku se Spojenými státy.

Brown řekl: „Nechceme jít cestou větší eskalace, která by vedla k mnohem širšímu konfliktu v regionu.“

Před začátkem války mezi Izraelem a Hamasem zažily americké síly na Blízkém východě období relativního klidu, které trvalo dva roky.

Posledním velkým útokem, který zabil několik příslušníků amerických služeb v boji, byl bombový útok před letištěm Kábul v Afghánistánu v srpnu 2021, při kterém zahynulo 13 amerických vojáků a více než 180 afghánských občanů.

K této zprávě přispěli Will Gretzky, Maryam Khan, Megan Mistry, Lauren Peeler, Martha Raddatz, Luis Martinez a Anne Flaherty z ABC News.

Poznámka editora: Tento vývojový příběh byl aktualizován.