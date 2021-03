Sledovat, jak policie pronásleduje ukradenou 996 GT3, je vtipné a smutné

V popředí na Top Gear Známá výzva levného policejního vozu, Jeremy Clarkson, se vysmíval nedramatické povaze anglické policie ve srovnání s americkými protějšky. Nemohu si pomoct, ale přemýšlet o tom, jak sleduji toto video policie ve West Midlands, jak pronásleduje muže, který řídí ukradené auto. Generace 996 Porsche 911 GT3. Je to smutné i neúmyslně zábavné.

Tento obsah se importuje z Twitteru. Možná budete moci najít stejný obsah v jiném formátu nebo můžete najít více informací na jejich webových stránkách.

Smutné, samozřejmě, protože nesnášíme, když vidíme ukradeno a poškozené auto během zatčení zloděje – který je právě ve vězení, Podle policie ve West Midlands– Legrační, protože, no, jen se dívej. Sledovací důstojník vypráví akce klidným způsobem, který je zcela v rozporu s tím, co se děje. Kolik dalších policistů si dokážete představit, že byste ty, kteří je honili, nazývali „bojují o trakci?“

Jak se ukázalo, řidič Gt3 Otočil se kolem kruhového objezdu a umožnil policii držet krok s řidičem, protože jedno z aut ho nakonec zatlačilo do ledového bloku. V tomto okamžiku GT3 opravdu bojuje s trakcí, když se auto odrazí od omezovače rychlosti, který otáčí koly. Potom jeden z policistů rozbil okno GT3 a zloděje zatkl.

„Zloděj automobilů byl zatčen po vzrušující honbě v centru Birminghamu – a řidič byl zamčen pouhé dvě hodiny poté, co ukradl Porsche 911,“ uvedla policie ve West Midlands ve svém prohlášení na internetu. “Vysoce výkonné auto se rozběhlo a vystřelilo na červenou. Řidič Lee Smith však brzy zjistí, že vozy Porsche s pohonem zadních kol na ledových a zasněžených silnicích v lednu nezvládají dobře!”

Doufáme, že se vůz vrátí k dokonalému zdraví, protože pokud je model 996 GT3 skutečný – a myslím si, že ano, vzhledem k jeho jedinečnému zvuku a sedadlům – je to jeden z nejlepších 911 vůbec. A pro případné lupiče ve West Midlands, ať je to varování – policie vás vezme a udělá to neobvykle klidným způsobem.

