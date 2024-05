Největší ledový šelf v Antarktidě se chová zvláštně

podle

Aktivita ledového proudu náhle uvolnila Rossův ledový šelf.

V Antarktidě se neustále mění obrovské ledovce. Ledové proudy, které fungují jako dopravní pásy, jsou cesty zrychleného pohybu, které dopravují většinu ledu a úlomků sedimentů z těchto obrovských ledovců směrem k oceánu.

Podle nového výzkumu Washingtonské univerzity v St. Louis jeden takový ledový proud alespoň jednou denně vytlačí celý Rossův ledový šelf z místa.

Toto zjištění je důležité kvůli velikosti Rossova ledového šelfu: je to největší ledový šelf v Antarktidě, přibližně stejně velký jako Francie.

Doug Wiens, z Robert S. Brookings: „Zjistili jsme, že se celý šelf náhle jednou nebo dvakrát denně pohne o 6 až 8 centimetrů (nebo 3 palce) v důsledku klouzání ledového proudu tekoucího na ledový šelf. Významný profesor pozemských, environmentálních a planetárních věd v umění a vědách. „Tyto náhlé pohyby pravděpodobně hrají roli při spouštění ledových otřesů a zlomů v ledovém šelfu.“

Ross Ice Shelf je plovoucí ledová římsa, která se táhne přes oceán z vnitrozemských ledovců.

Vědci se zajímají o interakce mezi ledovými šelfy a ledovými proudy částečně proto, že se obávají stability antarktických ledových šelfů v oteplujícím se světě.

Ledové šelfy fungují jako brzdy pro ledovce a ledové proudy, zpomalují jejich cestu do moře, kde tají, a umožňují, aby se na kontinentu hromadilo více ledu. Pokud se ledový šelf zhroutí, tato podpora zmizí a ledovce proudí rychleji. Jakmile vtečou do oceánu, přispívají ke zvýšení hladiny moře.

Nová studie, v Geofyzikální výzkumné dopisyse zaměřuje na pohyb způsobený Whillans Glacier Stream, jednou z asi šesti velkých, rychle se pohybujících řek ledu tekoucích do Rossova ledovcového šelfu.

„Člověk nemůže detekovat pohyb jen tím, že ho cítí,“ řekl Wiens. „Pohyb se vyskytuje v časovém úseku až několika minut, takže jej nelze vnímat bez přístrojů. Proto nebyl pohyb dosud detekován, i když lidé chodili a tábořili po Rossově ledovém šelfu od dob velcí průzkumníci Robert F. Scott a Roald Amundsen.“

Náhlé sklouznutí

Pohyb Rossova ledového šelfu je způsoben relativně náhlým – v ledovcovém vyjádření – pohybem ledového proudu nazývaného sesuvná událost. Je to trochu podobné „skluzu z tyče“, ke kterému dochází podél zlomu před a během zemětřesení.

Podle scénáře pozorovaného Whillansem a jeho týmem zůstává velká část Whillans Ice Stream, více než 100 km na 100 km, nehybná, zatímco zbytek ledového proudu se plíží vpřed. Poté, jednou nebo dvakrát denně, se velká část pohybuje vpřed směrem k Rossově ledové polici.

Dokáže se během několika minut posunout až o 40 cm (16 palců), řekl Wiens.

Studie ledových proudů za posledních 50 let ukazují, že některé ledové proudy se zrychlují, zatímco jiné zpomalují. Vědci mohou pomocí seismometrů detekovat náhlý pohyb ledových proudů, aby pomohli pochopit, co tento pohyb řídí. Wiens a jeho tým cestovali do Antarktidy v roce 2014, aby nastavili seismometry používané v této studii.

„V minulosti jsem publikoval několik článků o klouzavých událostech Whillans Ice Stream, ale dosud jsem nezjistil, že se celý Ross Ice Shelf pohybuje také,“ řekl Wiens.

Vědci se nedomnívají, že by tyto události přímo souvisely s globálním oteplováním způsobeným člověkem. Jedna z teorií říká, že je to způsobeno ztrátou vody na dně ledovce Whillans, díky čemuž je více „lepkavý“.

Stres a napětí spojené s událostmi uklouznutí jsou podobné stresu a napětí pozorovanému při spouštění ledových otřesů za různých podmínek.

„V tuto chvíli jsou zemětřesení a zlomy ledu jen součástí normálního života ledového šelfu,“ řekl Wiens. „Existuje obava, že se Rossův ledový šelf jednoho dne rozpadne, protože to udělaly jiné menší, tenčí ledové šelfy. Také víme, že Rossův ledový šelf se rozpadl během poslední doby ledové – asi před 120 000 lety – což způsobilo rychlý led. ztráta pro ledovce.“ A ledové proudy, které ji živí.

Odkaz: „Posunutí Rossovy ledové police a vln elastických desek vyvolaných klouzavými událostmi Whillans Ice Stream“ od Douglase A. 2024, Geofyzikální výzkumné dopisy.

doi: 10.1029/2023GL108040