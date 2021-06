Stavba observatoře čtvercového kilometru začíná

obrázek : SK organizace

Budova Observatoř čtvercového kilometru Je to na konci naplánováno spuštění příští měsíc poté, co projekt strávil sedm let ve fázi návrhu a inženýrství. Po dokončení bude observatoř SKA největší radioteleskop Na zemi se sběrnou oblastí, která pokrývá více než jeden kilometr.

Zde je více o projektu, od SK organizace Sám:

SKA znamená Square Kilometer Array. To odráží původní přání postavit dalekohled s montážní plochou jednoho kilometru čtvereční prostřednictvím řady antén rozložených na velké vzdálenosti. Koncept SKA se datuje počátkem 90. let a zatímco původní název zůstal, vědecké cíle, koncepce a inženýrství stojící za projektem se v průběhu let vyvíjely a vedly k dnešním vědeckým požadavkům na 130 000 antén a 200 talířů. Po první fázi výstavby, historicky označované jako SKA1, budou mít dvě pole obsahující SKA již kombinovanou sběrnou plochu přibližně půl kilometru čtvereční. Vzhledem k tomu, že k interferometrům lze přidat antény, umožní budoucí rozšíření SKA tuto oblast sběru ještě rozšířit.

Je to tedy obrovský úkol. Možná proto se očekává, že výstavba bude pokračovat až do července rok 2029, podle zprávy z finanční časy, což dává smysl, protože budování observatoře SKA je mise zahrnující dvě místa na dvou kontinentech.

Jeden z webů bude v Jižní Africe, kde SKA bude sestávat ze 197 satelitů, které shromažďují data střední frekvence. Druhý web je nastaven pro západní Austrálii, kde asi 131 000 antén vánočních stromků bude shromažďovat nízkofrekvenční data.

G / O Media mohou získat provizi

obrázek : SK organizace

Observatoř SKA potřebuje, aby obě tato místa fungovala, protože zaznamenávání dat z obou míst a jejich spojování je způsob, jakým vědci produkují obrazy z těchto instalací radioteleskopů. krádež:

Široká škála objektů ve vesmíru vyzařuje elektromagnetické záření s vlnovými délkami mnohem delšími než světlo viditelné pro naše oči. krupice Síla a intenzita signálů závisí na chemických a fyzikálních procesech, které se vyskytují v každém organismu. Kombinací signálů přijímaných nízkofrekvenčními anténami ve tvaru stromu v Austrálii a středofrekvenčními parabolami v Jižní Africe pokryje SKA nebývalý rozsah vlnových délek. Výkonné zpracování dat je pak schopno převést signály na obrazy.

Můžete také uhodnout, že projekt bude stát tunu hotovosti, zhruba 2,4 miliardy USD, ale vesmír (něco jako sport) se zdá být jednou z věcí, která může stále spojovat mnoho různých zemí a jejich vlád, jako je krádež podrobnosti:

Observatoř Giant Square Kilometer Array Observatory ve výši 2 miliard EUR, mezinárodní partnerství mezi Jihoafrickou republikou, Austrálií, Spojeným královstvím a čtyřmi dalšími zeměmi, bude nejméně desetkrát silnější než současné dalekohledy … Sedm zakládajících zemí observatoře SKA v úterý uvedlo, že technický a vědecký stav projektu a financování jsou dostatečně bezpečné, aby bylo možné zahájit stavbu … Jižní Afrika, Austrálie a Spojené království, kde má observatoř sídlo, v Jodrell Bank poblíž Manchesteru, budou největšími finančními přispěvateli na stavební náklady … Dalšími zakládajícími členy jsou Čína, Itálie, Nizozemsko a Portugalsko.

Přípravky však budou těžit také z jiných zemí a očekává se, že matice bude používána padesát let.

obrázek : SK organizace

Observatoř SKA také pomůže astronomům objevit další civilizace, které vyzařují rádiové vlny vůbec poprvé Zpráva:

Astronomové budou poprvé schopni „detekovat rádiové emise z planet spojených s blízkými hvězdami, které jsou srovnatelné s těmi z lidské činnosti na Zemi, což otevírá možnost detekce technologicky aktivních civilizací jinde v naší galaxii,“ uvedli designéři SKA. Hledání mimozemské inteligence [known in science circles as Seti] „Není to jedna z našich primárních vědeckých misí, ale pokud ji najdeme, pak„ páni, “řekl Diamond.„ Byli bychom nejlepším strojem Seti na planetě. “

Takže ne, observatoř SKA není technicky věnována výzkumu chytrý život, ale rozhodně by to nepoškodilo ani hledání.