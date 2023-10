Nejlepší výprodeje na nákupy během dnů velkých obchodů na Amazonu

V MonsDRAWsity se stalo nemyslitelné: hráč právě viděl monstrum! Ostatní hráči pracují pro agenturu, která se zajímá o takové podivné události, a budou muset nakreslit monstrum z popisu svědka, aby lépe pochopili, s čím mají co do činění. Paměť je však legrační věc a na očité svědky se nelze vždy spolehnout.

MonsDRAWsity je společenská hra pro kreslení hloupých příšer. V každém kole hraje jeden hráč roli svědka a na dvacet sekund se dívá na novou kartu nestvůry. Dále musí popsat, co viděli ostatním hráčům, kteří se musí pokusit vytvořit kresbu co nejvěrněji. Po krátké době je čas kreslení u konce a pamětník si vybere monstrum, které nejlépe odráží to, co si pamatuje. Hráči pak uvidí skutečné monstrum a musí hlasovat pro kresbu, která nejlépe vystihuje podstatu toho, co viděli. Jedná se o velmi hloupé dobrodružství, které z něj dělá vynikající skupinovou hru i pro hráče ve skupině, kteří jsou přesvědčeni, že neumí kreslit. MonsDRAWsity od Erica Slausona má hlavní podstatu skvělé hry pro více hráčů: snadno se učí, zaujme a udržuje hráče v zapojení a investování.