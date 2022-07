Republika stoupá, zatímco lvi z Orlanda se živí radostí domova

Další falešný úsvit pro starý New York

New York Red Bulls, finalisté Open Cup 2017, kteří byli kdysi v letech 1996 až 2006 známí jako MetroStars, měli všechny důvody znovu doufat. Polský útočník Patrick Klimala zasáhl dřevěnou konstrukci dvakrát, než střela Lewis Morgan zasáhla jeden pád na silnici v Orlandu. Naděje se proměnila ve víru. vplížit se dovnitř. Proč ne? Tento úžasný gól byl jen začátek, že? Na kartách toho bylo víc. Jeden by se mohl proměnit ve dva a jít si napravit reputaci tím, že se předtím párkrát objeví short. Do konce prvního poločasu zbývaly vteřiny, když se přeskupili a upevnili svůj silný start. Ale Red Bulls, bez trofeje, která zachránila štít jedné roztleskávačky z roku 2013 a kterou donekonečna vysmíval jejich rival NYCFC, vítěz MLS Cupu, se tak daleko nedostali. Vzápětí vyrovnal Araujo. Podle této odezvy a podle plného zvuku publika byla druhá polovina pro Red Bulls fialová. Góly přišly. Ano udělali to. Bylo jich pět, nezodpovězených, z Floridy, kteří si nyní zahrají o svůj první pohár od vstupu do MLS v roce 2015. Pro New York, stát, který vyprodukoval nejvíce šampionů Open Cup – ale ten poslední v roce 1999, čekání pokračuje .

Vitello maří amerického šampiona

Brankář Danny Vitello, stejně jako všichni ostatní v republice Sacramento, není tak úplně spolehlivý. Smlouvy jsou krátké, většinou na jednu sezónu, v nižších ligách. Mzdy jsou ve srovnání s hlavní ligou nízké. Výrazně méně kudrlinek. Vitello bojoval o každý míč za 120 minut. Stal se hlasatelem svého nečekaného týmového snu. Přes jeho široká ramena nesli v Sacramentu jho své víry. Zachránil mnoho míčů, ale nic se nevyrovná důležitosti pátého pokutového kopu v pozápasovém penaltovém rozstřelu. To bylo na Grahama Zusiho, sedminásobného All-Star a bývalého šampiona národního týmu USA – vítěze jednoho MLS Cupu a tří Open Cupů s klubem. Zusi s vlasy svázanými dozadu, vyčerpaný mnohaminutovým úsilím a jeho starý muž, šel špatným směrem. Šel cestou Vitella. The Hollywood End sídlí pro tento tým z nemoderního hlavního města Kalifornie.

Roro: Superhrdina ze Sacramenta

Jeho celé jméno používají pouze cizí lidé. No, to je Rodrigo Lopez. Ale v Sacramentu, kde jako první Republikový klub podepsal v roce 2014, ano roro. základní. snadný. Trenér Briggs přivedl 35letého hráče zpět po několika sezonách, protože „opravdu pomáhá ve chvílích tlaku“. Je to kapitán týmu, navzdory všemu, co to naznačuje, a Briggs ho obvinil, že je maskotem v tomto závodě o Open Cup. Někteří říkali, že je to příliš staré. Jiní říkali, že to byl emocionální krok. Fanoušci se objevili na letišti, když se RoRo vrátil, aby podepsal svou novou smlouvu. Nyní je nejlepším střelcem Open Cupu 2022 se svým šibalským úsměvem a zkušenostmi ze stárnutí (A, pozor, vytrvalost dokonalosti) z něj udělal symbol klubu, který je sám o sobě symbolem toho, co je možné. Po vítězství ve čtvrtfinále v Los Angeles Galaxy – jednom z nadnárodních klubů MLS, který mu nikdy nenabídl smlouvu, ronil slzy. Zahrál také rozhodující pátý pokutový kop, aby poslal svůj tým – z adoptivního města, které ho miluje jako syna – do finále Open Cupu.